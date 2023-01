Osimo. il Questore in visita alla Lega del filo d'oro

Bartoli e il Questore

Osimo - Esserci sempre, a disposizione di tutti, non solo per il contrasto ai reati in sede di primo intervento e per la tutela dell’ordine pubblico ma anche nell’aiutare i più bisognosi, soprattutto stando vicini a chi del sostegno e soccorso al prossimo in gravi difficoltà ne ha fatto una vera e propria missione. Una concreta iniziativa in tal senso, è l’incontro avvenuto in data odierna, tra il questore della Provincia di Ancona Cesare Capocasa ed il presidente della Lega del filo d’oro Rossano Bartoli, onde poter confermare anche con questo piccolo gesto la vocazione della Polizia di Stato alla più efficace prossimità, fatta di costante viva attenzione ad ogni aspetto della vita di relazione e ad un particolare impegno rivolto sempre alla tutela dei più deboli e a chi sta loro vicino. All’esito di una presentazione della struttura che offre a persone affette dalle più gravi disabilità interventi curativi all’avanguardia in Italia ed in Europa e della consegna da parte del questore Capocasa di un piccolo segno di riconoscenza da parte della Polizia di Stato, è avvenuto il vicendevole scambio di auguri tra i due vertici delle importanti istituzioni che tutelano rispettivamente la sicurezza e la salute dei cittadini. “Che il nuovo anno possa iniziare sotto i migliori auspici di un ancor più proficuo – hanno detto - raggiungimento dei comuni obiettivi di salvaguardia di beni primari ed indispensabili per la collettività, all’insegna di una mutua collaborazione interistituzionale e del caloroso affetto”.