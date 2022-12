Pino caduto ad Ancona: auto travolte, pompieri al lavoro per la rimozione

Il pino caduto (foto Antic)

Ancona, 27 dicembre 2022 - Due ditte specializzate, inviate e a carico dell'Erap, sono intervenute questa mattina per la rimozione dell'alto pino caduto all’incirca al civico 20 di via Ascoli Piceno tuttora interdetta al traffico.

Il pino infatti era situato in un terreno privato di proprietà mista tra Erap e privati che hanno riscattato nel corso del tempo alcune abitazioni. La pianta insiste su un terreno di proprietà di un condominio, che conta circa una settantina di appartamenti, dei quali 16 alloggi gestiti da Erap e altri 55 di privati. Già a novembre il Comune, fa sapere lo stesso, aveva provveduto a segnalare all'Erap la necessità dell'eliminazione del grande albero che risultava inclinato sulla via sottostante, invitando l'ente alla valutazione della situazione.

Dopo diversi solleciti avanzati dall'Amministrazione comunale, l'Erap aveva presentato la richiesta di autorizzazione per l'abbattimento in quanto pianta protetta. La domanda era stata inoltrata il 14 scorso e l'autorizzazione da parte del Comune è stata rilasciata il 16. “Ringrazio i Vigili del Fuoco per il servizio e la collaborazione prestata fino a tarda notte – afferma l'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi -. Ringrazio Erap per essersi attivata anche se proprietaria di pochi appartamenti nella struttura. Ricordo che l'Amministrazione sta portando avanti il proprio piano di interventi per la messa in sicurezza delle alberature; stessa cosa dovrebbero fare anche i privati, accertando lo stato in cui versano gli alberi negli spazi verdi di proprietà”.