L’assessore Latini torna al lavoro con le iniziative per l’8 marzo. “L’arresto? Pagina chiusa”

Ancona, 26 febbraio 2025 – In occasione della Giornata internazionale della donna la Mole Vanvitelliana si trasformerà in un punto d’incontro, informazione e confronto per le donne di ogni età, cultura e provenienza. L’iniziativa dell’8 marzo, promossa dall’assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con numerose associazioni del territorio, mira a valorizzare la comunità femminile locale e a promuovere reti di conoscenza e sostegno reciproco. L’evento, che si terrà dalle 16 alle 20, prevede un ricco programma di attività, tra cui mostre espositive di artisti locali, momenti di meditazione e percorsi di crescita personale, giochi di gruppo e angolo delle letture, dimostrazioni di difesa personale femminile, concerti e spettacoli musicali. Sarà inoltre disponibile uno spazio dedicato ai bambini, gestito dall’Uisp Ancona, per permettere alle mamme di partecipare alle diverse iniziative in tranquillità.

L’assessore alle Pari Opportunità, Orlanda Latini, ha sottolineato l’importanza di portare all’attenzione collettiva la forza, l’impegno, le capacità e il ruolo delle donne nella società, sollecitando un pieno riconoscimento e rispetto dei loro diritti. “La donna è simbolo di passione e sacrificio – ha sottolineato – ho voluto fortemente questo evento per trasmettere un messaggio preciso di forza e speranza”. Quando, a margine della presentazione le è stato chiesto come stia vivendo questo periodo dopo i fatti di cronaca che hanno riguardato il figlio 19enne arrestato dalla polizia dopo una notte di violenza, Latini ha risposto senza scomporsi: “E’ una pagina chiusa, non voglio parlarne oltre. Siamo qui per presentare le iniziative per l’8 marzo e le mie vicende personali e familiari non hanno alcuna attinenza”.

L’apertura della manifestazione è prevista con un brindisi di benvenuto offerto dalle Cantine Moroder e una piccola degustazione a cura di Fior di Grano. Tra le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento: il Forum delle Donne, la sezione Fidapa di Ancona Riviera del Conero, Soroptimist club, Fondazione Ospedale Salesi, Uisp Ancona, Centro Psicosintesi di Ancona, Associazione Italo Polacca delle Marche, Associazione Sportiva Karate Ancona, Associazione Terza Via e molte altre. Il coordinamento è stato curato da Monica Picciafuoco.

La giornata si concluderà alle 18.30 con un concerto dedicato a Edith Piaf, simbolo di passione e sacrificio, che offrirà un’occasione di riflessione sulla condizione della donna artista e professionista, preceduta da una fiaccolata contro la violenza verso le donne organizzata da Terzavia.