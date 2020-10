Senigallia (Ancona), 5 ottobre 2020 – Massimo Olivetti è il nuovo sindaco di Senigallia (foto). Le elezioni comunali 2020, dunque, segnano un ribaltone al fotofinish: il centrodestra conquista la maggioranza in Municipio. Olivetti, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e da La Civica, ha conquistato il 51,08% dei consensi (10.213 voti) battendo in una lotta all'ultima scheda Fabrizio Volpini. Il candidato del centrosinistra si è fermato al 48,92% (9.780 voti). "Subito al lavoro, si riparte dal dialogo con i cittadini", commenta il neo primo cittadino.

Un esito inaspettato dopo i risultati del primo turno, che vedevano quest'ultimo avanti con il 43,45%, mentre il neosindaco aveva raggranellato il 34,22% dei consensi. Un esito sicuramente condizionato dalla bassa affluenza: 52,68%, in netto calo rispetto al 65,91% del primo turno, e, forse, dal vento di centrodestra che ha portato Francesco Acquaroli alla presidenza della Regione Marche. E' Olivetti, dunque, il successore di Maurizio Mangialardi, sconfitto proprio da Acquaroli alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. L'ultimo sindaco della cittadina marchigiana espressione del centrodestra è stato Fabrizio Marcantoni, che ha governato dal 1998 al 2000, precedendo proprio Mangialardi.

La futura Giunta

La Giunta a sette annunciata dal candidato sindaco del centrodestra prima del ballottaggio, con anche alcune deleghe associate, vede Ilaria Bizzarri di Fdi (dirigente aziendale con funzioni di finanza e di controllo di gestione) al Bilancio, Gabriele Cameruccio, La Civica, (amministratore gestione immobili) alle Frazioni e territorio, Elena Campagnolo della Lega (imprenditrice) all’Ambiente, Alan Canestrari di Forza Italia (dirigente aziendale con funzione commerciale), alle Attività produttive, Cinzia Petetta di Fdi (infermiera strumentista), ai Servizi alla Persona, Riccardo Pizzi de La Civica (avvocato civilista), alla Cultura, Nicola Regine della Lega (ingegnere), ai Lavori Pubblici. Per la Sanità Olivetti pensa ad un consigliere delegato.

Battistoni (Forza Italia): "Giornata storica"

"Oggi è una giornata storica per le Marche e per la Provincia di Ancona: Massimo Olivetti, candidato moderato su cui abbiamo puntato sin da subito, è il nuovo sindaco di Senigallia". Così il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche, commenta la vittoria di Olivetti al ballottagio



"Il centrodestra unito ha strappato alla sinistra un Comune di straordinaria importanza, amministrato fino ad ora da Maurizio Mangialardi, ex presidente Anci Marche e candidato governatore del Partito Democratico. In questa Regione abbiamo sconfitto la sinistra in ogni contesto".



"Ora ci aspetta un lavoro enorme, per ridare alla città il giusto impulso economico e turistico che merita. Forza Italia farà la sua parte nel processo di cambiamento e di innovazione. Un grande in bocca al lupo a Massimo per i prossimi cinque anni di amministrazione".

Ballottaggio Senigallia 2020, i risultati

L'esito del primo turno

Volpini, medico, ex presidente della Commissione regionale sulla sanità era sostenuto da sette liste: Partito Democratico, Vola Senigallia, Diritti al Futuro, Vivi Senigallia, Obiettivo Comune, Uniti per Senigallia e Noi # Senigallia Attiva che, al primo turno, hanno permesso di raccogliere circa 10.500 voti, pari al 43,4% delle 25.575 schede scrutinate.

A sfidarlo c'era l'avvocato ed ex sindaco di Ostra Olivetti, forte degli oltre 8.300 voti (34,2%) ricevuti con le liste di Fratelli d'Italia, Lega, La Civica e Forza Italia.