Daniele Silvetti, chi è il nuovo sindaco di Ancona

Ancona, 29 maggio 2023 - Daniele Silvetti, il nuovo sindaco di Ancona (qui i risultati), è il vero protagonista di una svolta storica per il capoluogo delle Marche. E’ nato ad Ancona nel 1973 e ad Ancona risiede da sempre, si è diplomato al liceo classico Rinaldini e ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1998 all’università Alma Mater di Bologna.

La carriera

Dal 2005 è avvocato iscritto all’Albo degli avvocati del foro di Ancona, specializzato in diritto civile, societario e commerciale. E’ stato avvocato fiduciario dell’Asur Marche. Ha ricoperto la carica di consigliere d'amministrazione dell'Erap Ancona (ex Iacp) dal 2004 al 2006. Dal 1997 al 2006 è stato ininterrottamente consigliere comunale del Comune di Ancona, tra il 1997 e il 2001 commissario della commissione bilancio e programmazione economica quindi vicepresidente della prima commissione consiliare (affari legali e istituzionali) oltre che commissario della settima commissione (porto e ambiente) fino al 2006. Dal 2006 al 2015 è stato consigliere regionale delle Marche ricoprendo anche il ruolo di vice presidente della quarta commissione (urbanistica, lavori pubblici, trasporti, ambiente, cave e torbiere).

Coordinatore provinciale e vice coordinatore Marche nord di Forza Italia, movimento al quale ha aderito nel novembre 2014 riconoscendosi nei valori del Partito Popolare Europeo. Presidente regionale di Confabitare Marche. E’ anche presidente del Parco del Conero dal 2021 e coordinatore regionale di Federparchi dal 2023.

Famiglia e passioni

E' molto legato alla famiglia: la moglie Manola e le figlie Ginevra e Virginia. È appassionato di modellismo statico ambientato nella seconda guerra mondiale; è collezionista ed intenditore di scotch whisky ed annovera una pregiata collezione di sigari.

Giunta Silvetti: le ipotesi

Silvetti si è apparentato con uno degli altri quattro contendenti alla poltrona di sindaco rimasti fuori dalla contesa: è Marco Battino, 22 anni, alla guida della civica "Ripartiamo dai giovani" con un 2,18% di consensi ottenuto alla sua prima apparizione sulla scena politica. Un accordo che porta in dote la guida dell’assessorato all’Università, Politiche giovanili e Start up. Silvetti, che terrà per sé la delega all’Ambiente, ha pescato nel mondo progressista per due tecnici che comporranno il suo staff: il professore Bonifazi, padre del Piano inquinamento atmosferico di Ancona, e l’architetto Picciafuoco, che si occuperà del decoro urbano. Quest’ultimo, cinque anni fa, fu in predicato di essere il candidato sindaco per la sinistra.