Elezioni amministrative 2024, 29 Comuni al voto in provincia di Ancona: ecco quali

Ancona, 20 maggio 2024 – Osimo è il più grande. Poggio San Marcello il più piccolo, poco più di 650 anime. In totale 29 città della provincia in cui, elettrici ed elettori, i prossimi 8 e 9 giugno saranno chiamati alle urne per rinnovare le amministrazioni comunali nel cosiddetto Election Day, quando si voterà anche per le Europee.

Mentre la campagna elettorale entra nel vivo, andiamo a conoscere gli aspiranti sindaci dell'Anconetano e le loro liste in appoggio. L'unico Comune dov'è previsto l'eventuale turno di ballottaggio, considerati i 34.800 abitanti, è Osimo, in cui correranno in tre dopo la decade a guida Simone Pugnaloni.

Tra quelli di medie dimensioni per popolazione, è il caso di Montemarciano, si è delineato invece un testa a testa, a differenza di Filottrano dove servirà un 'triello' per stabilire chi guiderà il Municipio nei prossimi cinque anni. In quelli più piccoli, invece, più che una corsa contro gli altri, sarà una corsa per raggiungere il quorum. E ovvero, dove si è presentato un solo candidato sindaco, la lista dovrà essere votata dal 50 per cento dei votanti purché, questi, abbiano espresso tale preferenza per almeno il 40 per cento degli aventi diritto al voto. Insomma, c'è chi proverà a confermarsi, chi tenterà uno storico exploit e chi, ancora, sarà in campo per battere ogni record, specie dopo l'eliminazione del vincolo del terzo mandato (nei Comuni tra 5mila e 15mila abitanti). Tra le curiosità, quella di Sandro Barcaglioni, San Paolo di Jesi. Fu eletto per la prima volta 34 anni fa, partecipando per nove volte alle Amministrative: andrà a caccia del settimo mandato, il quarto consecutivo.

Osimo, un posto per tre

Nel Comune osimano il centrosinistra si è compattato sull'assessore uscente Michela Glorio (otto liste: Pd, Energia Nuova, Movimento 5 Stelle, Ecologia e Futuro, Popolari per Osimo, OsiAmo, Uniti per Glorio e Michela Glorio sindaco), mentre nell'alveo del centrodestra sono candidati Sandro Antonelli (sette liste: Osimo al Centro, Rinasci Osimo, Progetto Osimo, Osimo Futura, Civitas Civici-Azione, Osimo Libera, Tratto Comune) e Francesco Pirani (otto liste: Patto Sociale, Su la testa, Green, Osimo democratica e solidale, Fratelli d'Italia, Forza Osimo, Lista Latini-Udc-Noi moderati, Civiche Marche). In caso di mancate vittorie al primo turno, è previsto ballottaggio.

Le sfide nei due Comuni “medi”

Montemarciano, popolazione che sfiora i 10mila abitanti, è il secondo Comune della provincia. In questo caso si è profilato il testa a testa tra l'assessore uscente Monica Magnini (Montemarciano Democrazia Solidarietà) e il consigliere d'opposizione Maurizio Grilli (Progetto Montemarciano). A Filottrano tre candidati per rappresentare i quasi 9mila abitanti: il sindaco uscente Lauretta Giulioni (Viva Filottrano), il già assessore Silvia Lorenzini (Filottrano in Comune) e il sarto dei vip Luca Paolorossi (Noi per Filottrano).

Tutti gli altri Comuni in cui si vota

Ad Agugliano (sindaco uscente Thomas Braconi) sono in gara Alessandra Fiorani (Insieme Siamo Agugliano) e Paolo Perucci (Agugliano Progetto Comune). Ad Arcevia (uscente Dario Perticaroli) corre la sola Marisa Abbondanzieri (Comunità Insieme). A Barbara (uscente Riccardo Pasqualini) corre il solo Massimo Chiù (Insieme per Barbara). A Belvedere Ostrense un tris: Luca Baldi (Belvedere Futura), Fabio Federici (Noi per Belvedere) e l'uscente Sara Ubertini (Liberamente Belvedere). A Camerata Picena sfida a due tra l'uscente Davide Fiorini (Insieme per Camerata) e Marcello Attilio Casamassima (Noi con voi per Camerata). A Castelbellino l'uscente Andrea Cesaroni (Uniti per Castelbellino) sfida Federica Carbonari (Ritroviamo Castelbellino). A Castelleone di Suasa l'uscente Carlo Manfredi (Per Castelleone) contro Giovanni Biagetti (Alternativa per Castelleone di Suasa). A Castelpanio (uscente Fabio Badiali) sfida tra Simone Cola (Castelplanio Libera) e Giuseppe Montesi (Uniti per Castelplanio). A Genga l'uscente Marco Filipponi (Nuova Genga) contro Franco Sorci (Governo di Popolo per Genga). A Mergo l'uscente Luca Possanzini (Prima Mergo) contro David Anastasi (Insieme per Anastasi). A Monsano l'uscente Roberto Campelli (Progetto Monsano) sfida Gian Marco Conti (Unione Civica per Monsano) e Diego Franzoni (Monsano Insieme). A Monte Roberto l'uscente Stefano Martelli (Di più per Monte Roberto) contro Lorenzo Focante (Monte Roberto per tutti). A Monte San Vito l'uscente Thomas Cillo (Monte San Vito cambia) contro Mirco Anselmi (Mirco Anselmi sindaco). A Montecarotto l'uscente Giuseppe Paoloni (Montecarotto in Comune) contro Valentina Matteucci (Montecarotto libera).

E ancora altre città importanti dell'Anconetano, come Numana, dove sarà sfida a due tra l'uscente Gianluigi Tombolini (Con i Numanesi il futuro è oggi) e Laura Graciotti (Numana più). A Ostra l'uscente Federica Fanesi (Progetto Ostra) contro Enzo Avaltroni (Impegno per Ostra). A Poggio San Marcello (uscente Giuseppina Spugni) sfida a due tra Fabrizio Chiamma (Viviamo Poggio insieme) e Renato Ioannacci (Psm-Poggio San Marcello). A Polverigi l'uscente Daniele Carnevali (Polverigi Domani), peraltro presidente della Provincia di Ancona, sfida Maria Grazia Paolinelli (Noi per Polverigi). A San Marcello l'uscente Graziano Lapi (Partecipazione e cambiamento) contro Joseph Borgiani (Direzione Comune). A San Paolo di Jesi l'uscente Sandro Barcaglioni (Insieme per continuare) contro Pompilio Ceci (Uniamo San Paolo). A Sassoferrato l'uscente Maurizio Greci (Uniti verso il futuro) contro Roberta Leri (Nuova Sassoferrato). A Serra de' Conti (uscente Letizia Perticaroli) sarà sfida tra Pieramelio Baldelli (Democratico per Serra) e Silvano Simonetti (Serra per Simonetti sindaco). A Serra San Quirico (uscente Tommaso Borri) corsa a tre tra Giampiero Colli (Colli sindaco), Debora Pellacchia (Rinascita) ed Eliane Rossini (Orizzonte). Per quanto riguarda Sirolo, invece, l'uscente Filippo Moschella (Impegnati per Sirolo) sfida il predecessore Moreno Misiti (Sirolo nel cuore). A Staffolo l'uscente Sauro Ragni (Insieme per Staffolo) sfida Marco Gambini Rossano (Staffolo Libera). Ed infine a Trecastelli il sindaco Marco Sebastinelli (Trecastelli passione comune) è il solo candidato e cerca il bis.