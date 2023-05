Elezioni ad Ancona, esposto contro candidata: si filma mentre vota e pubblica la scheda sui social

Ancona, 15 maggio 2023 – Riprende la sua giornata al voto fino alla croce sulla scheda e posta tutto sui social creando una storia: candidata per il consiglio comunale finisce nei guai. La giovane della lista ‘Diamoci del Noi’ che vede capolista Carlo Pesaresi a sostegno di Ida Simonella, ha realizzato un video e una storia postando il tutto sui suoi canali social, da Instagram a Facebook. Rischia una condanna da 3 a 6 mesi e una multa da 300 a 1000 euro, ma non ci dovrebbero essere conseguenze elettorali. Di origini bengalesi, ma con la famiglia residente ad Ancona da tantissimi anni, la ragazza è una delle candidate più giovani. Come era normale che fosse, il materiale ha iniziato a girare arrivando alla visione di tutti, avversari compresi.

La lista Altra Idea di Città, infatti, ha presentato una segnalazione ufficiale alla polizia municipale. La giovane candidata ha iniziato la sua ‘storia’ del voto al suo arrivo nel seggio di competenza, poi inizia lo show dentro la cabina elettorale: la scheda aperta e la ripresa video della matita che traccia la croce sul simbolo della sua lista e quindi la scrittura del suo cognome sullo spazio delle preferenze. A concludere l’istantanea coi genitori. Dal tenore del video, l’obiettivo della candidata non sembra quello di voler condizionare il voto e tanto meno favorire il voto di scambio, ma il regolamento parla chiaro. Ricordiamo che lo stesso vieta che un elettore possa portare un cellulare o un tablet all’interno dell’urna e soprattutto riprendere il tutto. Così il capolista Pesaresi: "Una nostra giovane candidata ha commesso l’enorme ingenuità di condividere sui social un gesto che le sembrava affettuoso e spiritoso, e che invece così evidentemente non è. Quanto a noi, non possiamo fare altro che ribadire la nostra totale estraneità a ogni comportamento illecito".

Una vicenda avvenuta, per il resto, in una domenica di voto per le elezioni comunali tutto sommato tranquilla. Subito, in mattinata, nel primo giorno disponibile per recarsi alle urne, hanno espresso la loro preferenza tutti e sei i candidati a sindaco. Alle Faiani in via Oberdan hanno votato prima Ida Simonella (centrosinistra), assessore uscente, su di lei convergono sei liste, e poi Francesco Rubini, consigliere comunale uscente di Altra Idea di Città che ha presentato due liste. Alle scuole Montessori di via Podgora in rapida successione si sono presentati prima Enrico Sparapani del Movimento 5 Stelle e a seguire Daniele Silvetti, candidato del centrodestra con sette liste in appoggio. Roberto Rubegni (Europa Verde) ha depositato la scheda nell’urna alle scuole Pascoli. Infine Marco Battino (Ripartiamo dai Giovani), il primo a recarsi al seggio ieri mattina in uno dei seggi allestiti alle elementari Elia di via Sebenico.