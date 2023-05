Elezioni Falconara 2023, risultati delle Comunali: lo spoglio in diretta

Falconara Marittima (Ancona), 15 maggio 2023 – Dopo il voto di ieri e oggi, dalle ore 15 scatta lo spoglio. I cittadini di Falconara Marittima si sono pronunciati per scegliere il nuovo sindaco, ma per conoscere il nome del vincitore occorre aspettare i risultati delle elezioni comunali 2023, che noi seguiamo in diretta aggiornando questo articolo.

Elezioni a Falconara: i risultati in diretta

Chi sono i candidati sindaco

Corsa a quattro per diventare, o riconfermarsi, primo cittadino della città di Falconara Marittima. La sindaca uscente Stefania Signorini, sostenuta dalle liste Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028, ha sfidato il capogruppo del Gruppo Misto Marco Baldassini, sostenuto dalle liste Ancora Falconara, Vola Falconara, Riformisti per Falconara; l’avvocata Annavittoria Banzi, sostenuta dalle liste Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può; e la commissaria di Polizia locale a Jesi Anna Grasso, sostenuta dalla lista Falconara Libertas.