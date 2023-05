Elezioni Ancona, nuovo consiglio comunale: ecco chi entra e chi spera

Ancona, 17 maggio 2023 – Da 4 a 0 consiglieri comunali: il Movimento 5 Stelle esce dalla scena politica anconetana. Nonostante il suo candidato sindaco, Enrico Sparapani, abbia superato la soglia di sbarramento del 3%, il sistema delle preferenze – il famoso metodo d’Hondt, il meccanismo matematico per l’attribuzione dei seggi nei sistemi elettorali – lo condanna a primo escluso, a tutto vantaggio delle due coalizioni principali.

L’unico a resistere allo strapotere di centrodestra e centrosinistra è Francesco Rubini (Altra Idea di Città), unico superstite della cosiddetta ‘altra minoranza’. Il nuovo consiglio comunale con 32 membri vedrà sempre 20 seggi affidati alla maggioranza e 12 all’opposizione. A parte i due seggi riservati ai due candidati sindaco, Ida Simonella e Daniele Silvetti (che li potranno cedere in caso di vittoria), ecco il resto della composizione.

Per il centrodestra sono già sicuri di entrare Giovanni Zinni (559 voti), Francesco Bastianelli (500), Angelo Eliantonio (401), Maria Grazia De Angelis (383) e Orlanda Latini (341); in caso di successo della coalizione al ballottaggio disponibili altri 4 seggi appannaggio di Patrizia Serangeli (335), Angelica Lupacchini (322), Francesco Novelli e (275) e Jacopo Toccaceli (275). Ancona Protaginista, la lista di Daniele Silvetti, ha premiato Arnaldo Ippoliti (493), Simone Pizzi (488), Manuela Caucci (470) e Silvia Fattorini (187); in caso di successo del centrodestra entrerebbero anche Luca Marcosignori (139) e Teodoro Buontempo (136).

L’ultimo consigliere sicuro di entrare è Vincenzo Rossi (121) di Forza Italia, a pari merito con Andrea Ciccarelli che però entrerebbe solo in caso di vittoria del centrodestra al ballottaggio. Vittoria che consentirebbe di entrare ad Antonella Andreoli (198) della Lega, Annalisa Pini (202) della lista Civitas di Salvi e Massimo Parri (149) di Rinasci Ancona.

Passiamo al centrosinistra partendo dal Partito Democratico, il più votato al primo turno. Sono sei i consiglieri certi: Susanna Dini (686), Stefano Foresi (500), Andrea Vecchi (307), Mirella Giangiacomi (300), Giacomo Petrelli di 19 anni (299) e Federica Fiordelmondo (254); restano in attesa dell’esito del ballottaggio Angelo Tomassetti (251), Diego Franzoni (240), Edoardo Carboni (237), Daniele Sturani (223) e Chiara Censi (216). Ancona Futura, la lista della candidata a sindaco Ida Simonella promuove subito Massimo Mandarano (399) al suo ennesimo mandato da consigliere, e Diego Urbisaglia (395) e aspetta in caso di vittoria Lucia Trenta (217) e Valeria Bezzeccheri (191). Ottimo il risultato di Carlo Pesaresi (541) per ‘Ancona diamoci del noi’ che potrebbe portare anche Luca Bonventi (221); dentro anche Tommaso Fagioli (Azione Riformisti, 284) con Matteo Vichi (244) a bagnomaria. Infine spera nella vittoria Marco Gnocchini (Popolari) nonostante abbia preso 387 voti. Unici due partiti sicuramente fuori dal consiglio l’Udc e il Partito Repubblicano.