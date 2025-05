Elezioni comunali Osimo 2025, come si vota e fac simile della scheda elettorale

Osimo, 24 maggio 2025 - Osimo è pronta per il voto. Con decreto del 24 marzo, il Ministro dell’Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno.

Si vota il primo giorno dalle 7 alle 23 e il secondo dalle 7 alle 15, orario in cui inizieranno gli scrutini.

Sono due donne e un uomo a contendersi la fascia tricolore da sindaco di Osimo. Michela Glorio, candidata del centrosinistra (otto liste a supporto con i partiti Partito democratico e Movimento cinque stelle), Michela Staffolani per Fratelli d’Italia, Rinasci Osimo e Viva Osimo, e Francesco Pirani (Pirani sindaco, Osimo al centro e Progetto Osimo).

Glorio, 42 anni, project manager-euro progettista per enti e organizzazioni, già assessore al Turismo per due mandati della giunta Pugnaloni, ripropone la propria candidatura quest’anno dopo l’anno scorso, quando perse al ballottaggio con l’ex sindaco Pirani apparentato con Sandro Antonelli (che divenne poi suo vice). Staffolani è la seconda donna ad aspirare alla carica. Sarebbe la prima volta nella storia di Osimo. Ex assessore alla Viabilità della passata giunta Pirani, 47 anni, Staffolani è espressione del partito al governo nazionale. Il ritorno di Pirani è stato annunciato per ultimo in ordine cronologico, assieme a diversi ex al governo con lui per cinque mesi prima delle dimissioni di dicembre, Imprenditore, 60 anni, l’ultimo sindaco della città ci riprova stavolta, appunto, senza le Liste civiche da sempre di Dino Latini.

Alle elezioni amministrative possono votare tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni entro la data di inizio delle elezioni e che risultino essere residenti nel Comune per il quale si vota. Per votare sarà necessario presentare la propria tessera elettorale e un documento di identità valido. Per chi avesse smarrito o esaurito tutti gli spazi nella tessera elettorale, può richiedere un duplicato all’ufficio elettorale del proprio Comune.

Per i Comuni con più di 15mila abitanti e per i Comuni capoluogo, si vota su una sola scheda nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste e partiti che lo appoggiano. Tre sono le modalità con cui si potrà esprimere la propria preferenza. La prima prevede la possibilità di tracciare un segno solo sul simbolo di una lista o partito, assegnando così la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest'ultima appoggiato. La seconda modalità prevede la possibilità di tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata. Si tratta del cosiddetto voto disgiunto. In alternativa c’è la terza opzione: si può tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate. Ogni elettore può inoltre esprimere, nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome dei candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. E’ eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti (almeno il 50% più uno).

Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza al primo turno, si andrà al ballottaggio ed in questo caso si tornerà a votare l’8 e il 9 appunto (quando si voterà anche per il referendum). Al secondo turno sarà poi eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Sulla propria scheda elettorale, i cittadini chiamati al voto (32.066) troveranno indicato il numero e l’indirizzo del seggio dove dovranno recarsi a votare. A Osimo i seggi sono 33. Il Comune mette a disposizione degli elettori con difficoltà di deambulazione un servizio gratuito di trasporto ai seggi, con un automezzo della Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Osimo. Il servizio va richiesto tramite l’allegato modulo da recapitare all’Ufficio Elettorale Comunale che provvederà all’organizzazione del trasporto.