Elezioni a sindaco di Osimo: candidati e tutti i nomi in lista

Osimo (Ancona), 23 maggio 2025 – Si sfideranno in tre per la poltrona di sindaco a Osimo il 25 e 26 maggio. Manca davvero poco. E’ pronta la carica dei 305 candidati consiglieri distribuiti nelle 14 liste in corsa per i 24 scranni del Consiglio comunale. Il Comune di Osimo è commissariato da dicembre dopo le dimissioni del primo cittadino Francesco Pirani, eletto nel giugno scorso. La candidata del centrosinistra Michela Glorio può contare su una larga coalizione formata da otto liste: Partito democratico, Movimento 5 stelle, Energia Nuova, Ecologia e Futuro, Michela Glorio Sindaco, Uniti per Glorio, OsiAmo e Popolari per Osimo. Novità l'ingresso di referenti di Azione e Italia Viva (senza simbolo però). La candidata del centrodestra Michela Staffolani corre con il sostegno di Fratelli d’Italia, Rinasci Osimo e una terza lista civica, Viva Osimo (dove figurano esponenti di Base popolare). Il terzo candidato è Francesco Pirani, sostenuto da tre liste civiche: Pirani sindaco, Osimo al Centro e Progetto Osimo.

Liste Glorio

Pd Alberto Alessandrini, Paola Andreoni, Giulia Baiocco, Giorgio Campanari, Matteo Canapa, Flavio Cardinali, Saura Casigliani, Laura Cionco, Laura De Cimma, Sandra Filipponi, Eliana Flamini, Susanna Freddo, Graziano Galassi, Diego Gallina Fiorini, Claudia Giaccaglia. Francesco Lanari, Renata Maggiori, Fabio Marchetti, Ilaria Marini, Mauro Pellegrini, Cristiano Pirani, Christian Chilà Polverigiani, Simone Pugnaloni, Rosa Maria Sagramola. M5S Andrea Prosperi, Silvia Dignani, Roberta Ripanti, Yulia Kisileva, Angelica Renzi, Stefano Censani, Sergio Foria, Oldrin Shkurti, Beatrice Baleani, Marco Buglioni, Massimo Marcucci, Antonio Tusi, Federico Consalvi, Graziano Conigli, Donatella Cenci, Riccardo Carletti, Marina Pasquini, Andrea Renzi, Lorenzo Barbalarga, Anna Mancini. Ecologia e futuro Tommaso Spilli, Franca Bartoli, Stefano Agostinelli, Andrea Baleani, Isabella Brunelli, Edoardo Cintioli, Niccolò Duranti, Laura Faccenda, Francesco Giacco, Domenico Maria Mancini, Elisa Mazzieri, Marco Mignanelli, Caterina Osimani, Catia Pagliarecci, Lorenzo Pascali, Carla Pesaresi, Morena Pierabella, Silvia Pigini, Dario Quattrini, Camilla Rossi, Roberto Salomoni. Luciano Taborro, Alessandro Verdenelli, Corrado Verdolini. Energia nuova Jacopo Angeletti, Messan Ganyo Amegan, Sara Badialetti, Marco Balestrieri, Matteo Barigelletti, Giorgio Maria Brandoni, Antonio Bravetti, Alice Canapa, Orietta Cedri, Fatmir Cela, Emilia Cerino, Danilo Ciminari, Federica Fiorella, Alessio Giuliante, Marina Grasso, Raoul Davide Innocenzi, Felice Michele La Cecilia, Silvia Mengarelli, Giancarlo Mengoni, Davide Saraceni, Nadia Serloni, Teresa Sgariglia, Vincenzo Stacchiotti, Luca Tarquini. Michela Glorio Sindaco Amina Aboufares El Alaoui, Daniele Bernardini, Daniele Bisogni, Eleonora Bolletta, Massimo Burattini, Paola Carpera, Roberto Carpera, Carlo Catena, Jacopo Celentano, Simone Gabbanelli, Giuseppe Manzotti, Fausto Marincioni, Marika Mengoni, Dario Novak, Alessandra Palazzo, Pasquale Pirani, Francesca Pucci, Giuliana Rossetti, Alfonso Scala, Mariano Severini, Simonetta Tirroni, Maria Francesca Verdolini, Mauro Vincitorio, Matteo Zagaglia. Osiamo Filippo Rossi, Stefano Andreoni, Emanuele Antonelli, Andrea Ascani, Giancarlo Benedettelli, Emanuela Brunelli, Riccardo Canonico, Francesca Capuano, Eleonora Chiocchi, Gessica De Crescenzo, Sauro Falcetelli, Carmen Guarino, Edlira Kasemi, Marina Leandri, Michele Matassoli, Piera Messi, Armando Minucci, Adriana Pierelli, Daniele Pieretti, Nikoll Prifti, Maila Puca, Andrea Spano, Sofia Stortoni, Daniele Verdolini. Uniti per Michela Glorio Sindaco Lorenzo Bottegoni, Caterina Donia, Elisabetta Benfatto, Romina Benigni, Patrizia Bianchi, Mauro Cantori, Marco Carlini, Antonio Carullo, Humberto Luiz De Azevedo, Giovanni Dini, Barbara Dolcetti, Roberto Ghisu, Michele Halimi, Rocco Luisi, Cristina Papa, Liana Piselli, Fabio Provenzani, Federica Raffaelli, Adolfo Rossini, Raffaele Simoncini, Matteo Sini, Sofia Spadoni, Michele Taffo, Ilaria Zitti. Popolari per Osimo Emanuela Biondi, Martina Baiocco, Federica Bellagamba, Laura Carletti, Rossella Cirillo, Giuseppe Angelo Crocitti, Eleonora Gatto, Raffaella Giovatore, Ilirjan Hamitaj, Alessandro Marotta, Paolo Mengoni, Leonardo Mezzelani, Annadejra Muoio, Claudio Paoletti, Simona Pianaroli, Alberto Romiti, Sabrina Scandali, Beatrice Socci, Marco Sorrisi, Lorenzo Tacconi.

Liste Staffolani

Fratelli d’Italia Renato Frontini, Manfredi Balboni Acqua, Barbara Borroni, Monica Borsini, Mauro Calcaterra, Walter Ciarrocchi, Luca Del Federico, Mirco Giacchè, Giorgio Magi, Stefano Mandolini, Paolo Marchetti, Roberto Marsili, Giuseppina Mazzieri, Francesco Mercuri, Manuel Morichi. Paola Naspetti, Ivana Osimani, Martina Pesciaioli, Augusto Polacco, Maria Rita Pucci, Marco Schiavon, Enrico Stanek, Eva Socci, Fabio Vitolo. Rinasci Osimo Francesco Sallustio, Carlo Nardi, Giulia Dionisi, Eleonora Antonelli, Daniele Marchetti, Kartika Bernazzi, Serena Graciotti, Daniele Mazzieri, Francesco Bogino, Filippo Quattrini, Monica Illuminati, Cristina Marinelli, Guendalina Baldassari, Irene Bellaspiga, Boris Cugnoli, Gemma Bellaspiga, Francesco Graciotti. Viva Osimo Patrizia Onori, Angela Olsaretti, Filippo Andreucci, Joys Rossi, Stefano Cencetti, Giovanni Chiucchi, Alessandro Cicala, Bianca Maria Ferrini, Alessandro Lamberti, Astrid Marchegiani, Alberto Tersino Mazzini, Alessia Pierpaoli, Sara Pizzichini, Ilaria Roccoli, Adelmo Stecconi, Andrea Zagaglia, Giuseppe Faraglia.

Liste Pirani

Progetto Osimo Achille Ginnetti, Ahmad Abu Hajleh detto Mustafà, Raffaele Conforti, Maria Rosaria Di Prossimo, Eleonora Fiordomo, Valentino Galassi, Alessandra Giorgi, Marco Fioranelli, Daniela Giulianetti, Marco Mammoli, Giorgio Mangialardo, Lanfranco Migliozzi, Alessandro Molossi, Simona Spinaci, Amneris Sabbatini, Fabio Tenenti, Mauro Belfiori, Giovanni Loiodice. Osimo al centro Sandro Antonelli, Alessandro Binci, Morgana Borsini, Cristian Cammerrucci, Sergio Capitoli, Tiziana Coppola, Pompeo D’Ambrosio, Fabiola Dolcini, Gloria Domesi, Federica Fantasia, Andrea Frati, Laura Mezzelani, Filippo Montenovo, Michele Montironi, Andrea Moroni, Francesco Perugini, Damiano Pirani, David Quarti, Carla Valentini, Mauro Veroli, Giacomo Zagaglia, Luca Russo, Milco Mariani. Pirani sindaco Matteo Sabbatini, Lucia Camilletti, Giorgia Capomagi, Eleonora Maggioni, Giacomo Manuali, Matteo Marzioli, Danil Mosciatti, Graziano Palazzini, Laura Pettinari, Tommaso Polverigiani, Anna Paola Quargentan, Sergio Roccabella, Giacomo Simoncini, Antonio Sorangelo, Paolo Strappato, Anna Concetta Susanna, Lorita Taddei, Dario Tarulli, Massimo Zagaglia, Giorgio Zanirato, Francesco Emanuele Picchio.