Elly Schlein oggi ad Ancona dà la spinta a Ida Simonella: la diretta

Ancona, 10 maggio 2023 – Elly Schlein arriverà oggi ad Ancona per l’impulso finale alla campagna elettorale di Ida Simonella. La sua visita nel capoluogo dorico arriva due giorni dopo il comizio andato in scena lunedì scorso, quando i leader del governo e del centrodestra hanno intrattenuto la folla di piazza Roma.

Il maltempo atteso per oggi ha spinto gli organizzatori a spostare l’evento dalla stessa piazza e dallo stesso palco di piazza Roma al Teatro delle Muse. L’evento è fissato per le 18 e la coalizione di centrosinistra si augura di riempire il teatro cittadino così come il centrodestra ha gremito la centrale piazza anconetana. Almeno 2.500 persone, infatti, hanno seguito il lungo show orchestrato da Pino Insegno l’altro ieri.

Sul parco i ‘3 Tenori’, Meloni, Salvini e Tajani, ossia i massimi esponenti del governo e dei partiti di maggioranza nazionale. Dalla parte della Schlein c’è la novità del suo percorso politico e la direzione che la stessa intende dare a un partito uscito con le ossa rotte da tutte le ultime tornate elettorali.

Sul palco delle Muse Elly Schlein sarà supportata dal neosegretario regionale del Pd, Chantal Bomprezzi, anche lei giovanissima, e dalla candidata sindaca del centro sinistra, Ida Simonella. Tre donne a dominare la scena a pochi giorni dal voto per l’unico capoluogo di regione in lizza, mai così incerto in passato dove il centrosinistra ha sempre governato la città. Dopo l’incontro, ieri, con Giorgia Meloni e il governo sulle riforme costituzionali, oggi Elly Schlein sarà prima a Porto Sant’Elpidio, altro comune marchigiano al voto, per sostenere il candidato del partito, e poi sarà ad Ancona. Il mini tour dovrebbe esaurirsi nella dorica, non è prevista la tappa a Falconara Marittima, anch’essa al voto il 14 e 15 maggio. Dalla segreteria romana dei Dem non sono attesi altri esponenti del partito, ma in caso di ballottaggio, stando a fonti interne del Pd, la Schlein potrebbe tornare in città, stavolta accompagnata anche da altri membri di spicco, compreso il deputato Marco Furfaro.