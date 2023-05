Giorgia Meloni, Tajani e Salvini oggi sul palco ad Ancona per il candidato sindaco Silvetti: città blindata

Ancona, 7 maggio 2023 – Città blindata oggi per l’arrivo dei tre big della politica, la premier Giorgia Meloni, e i suoi due vice, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Saranno in città per lanciare e sostenere la candidatura del centrodestra, a nuovo sindaco di Ancona, dell’avvocato Daniele Silvetti. Con loro anche il senatore Antonio De Poli, presidente nazionale dell’Udc.

L’arrivo è previsto per le 17.30. Massime le disposizioni di sicurezza con polizia e carabinieri che presidieranno già dal primo pomeriggio il quadrato attorno a piazza Roma, dove ieri stavano ultimando il montaggio del palco (lato rettorato).

La viabilità sarà controllata dalla polizia locale, pronta a chiudere le strade al passaggio delle auto blu. Al lavoro i massimi apparati di sicurezza che si occuperanno di controllare che tutto vada da programmi senza situazioni di pericolo.

Il corteo governativo arriverà direttamente da Roma, una decina di auto per scortare la premier Meloni e i suoi due vice. Un comizio che sarà condotto da Pino Insegno e che, con ogni probabilità, sarà aperto dal governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, sul palco da 80 metri quadrati allestito per l’occasione. Sono una cinquantina i giornalisti accrediti da tutt’Italia.

Quella di oggi è una dimostrazione di quanto il centrodestra tenga a conquistare la guida del Comune di Ancona. Avere praticamente i vertici del governo italiano accanto al candidato sindaco Daniele Silvetti non è cosa da tutti i giorni.

"Silvetti è la vera espressione del territorio e lo dimostrano le sue azioni concrete a vantaggio della comunità, che vogliono intraprendere un percorso di cambiamento che porterà Ancona ad uscire presto dal baratro di anni di arretramento. Il centrodestra si mostra ancora una volta unito e coeso nel nome di Silvetti – dicono i Commissari regionali Francesco Battistoni (FI), Elena Leonardi (Fdi) e Mauro Lucentini (Lega) – che rappresenta l’unica e vera alternativa, forte e credibile, per il rilancio della città e per questo avrà accanto i nostri leader di Governo, che confidano nei suoi risultati e vogliono la rinascita di Ancona, nel progetto politico del centrodestra unito e forte".