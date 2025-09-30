Ancona aspetta le grandi infrastrutture: cosa chiede al Governatore Acquaroli

Ancona, 30 settembre 2025 – In campagna elettorale ci hanno raccontato due regioni diverse, due Marche quasi in antitesi: secondo Ricci la nostra economia è ferma, per Acquaroli nei suoi cinque anni di governo c’è stato il rilancio; Acquaroli loda l’inizio della riforma sanitaria con un aumento delle prestazioni, Ricci accusa sulle lunghe liste d’attesa; Acquaroli rivendica le tante opere infrastrutturali che sono partite dopo anni di nulla, Ricci fa notare che a terra si è visto ben poco a parte qualche inaugurazione spot; per Ricci le Marche sono sconosciute ai più, per Acquaroli si è finalmente usciti dall’anonimato.

L'appello al presidente della Regione Acquaroli: attesa per le grandi infrastrutture del porto dorico

E adesso che la campagna elettorale è finita e i racconti possono essere archiviati? Ecco ci piacerebbe che il governatore Acquaroli di questa distonica interpretazione della regione ne facesse una unica, continuando però a fare ciò che si è visto di buono in questa lunga campagna elettorale: ovvero poco palazzo e tanta strada, a contatto con la gente e un po’ meno con quelle famigerate stanze dei bottoni. Si cominci dalla sanità che ad Ancona è soprattutto l’ospedale regionale di Torrette: la riforma sanitaria va portata a termine e la fine dei lavori per il nuovo Inrca pare una benedizione. Acquaroli ce lo ha detto nella nostra intervista: “Il rammarico? Avrei voluto vedere qualche opera in più messa a terra”. Ecco, allora faccia ingranare la prima marcia alla sua squadra soprattutto per le grandi infrastrutture del porto dorico, l’Ultimo Miglio in primis. Infine un appello, semplice e accorato: in una regione spaccata in due tra votanti e astenuti sia davvero il governatore di tutti lasciando da parte per una volta, almeno per una volta, i colori politici.