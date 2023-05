Ancona, ecco il nuovo Consiglio Comunale: mai così tanti giovani

Ancona, 30 maggio 2023 – Rivoluzione istituzionale, la vera novità del prossimo consiglio comunale saranno i giovani. Giulia Fedele, candidata della lista di Daniele Silvetti, potrebbe diventare la più giovane consigliera della storia anconetana spodestando Giacomo Petrelli del Pd, eletto con 300 voti al primo turno che ha quasi un anno in più. La Fedele è arrivata al sesto posto nella sua lista con 128 voti, ma due dei neo-consiglieri verranno ‘promossi’ assessori e quindi lei subentrerebbe come sesta. Buone notizie per un altro giovanissimo, Francesco Andreani, 20 anni compiuti proprio ieri: sarà lui, secondo più votato (il primo, Adriano Massacesi ha rinunciato) a ricoprire il posto di consigliere scattato con l’apparentamento della lista Ripartiamo dai Giovani.

La legge elettorale per le Comunali prevede un ricco premio di maggioranza anche se tra i due schieramenti la differenza è stata di circa 1400 voti. Alla maggioranza di centrodestra andranno 20 seggi e 12 all’opposizione, 11 per il centrosinistra e 1 al solitario Francesco Rubini. Per la prima volta la maggioranza uscente degli ultimi 31 anni siederà tra gli scranni dell’opposizione.

Silvetti sindaco di Ancona, consiglio comunale: mai così tanti giovani

Il nuovo consiglio comunale: le ipotesi

Ma vediamo quale potrebbe essere il nuovo Consiglio comunale, chiarendo che ci sono ancora diverse variabili da considerare. Con Ida Simonella ci saranno Susanna Dini, Stefano Foresi, Andrea Vecchi, Mirella Giangiacomi, Giacomo Petrelli e Federica Fiordelmondo per il Pd; per la lista di Ida Simonella entrano Massimo Mandarano, Diego Urbisaglia, per la lista Ancona diamoci del noi ci sarà il leader Carlo Pesaresi e infine Tommaso Fagioli di Azione.

La maggioranza dovrebbe portare in consiglio con Fratelli d’Italia Giovanni Zinni (che lascerà il posto al primo degli esclusi in quanto sarà sicuramente assessore), Francesco Bastianelli, Angelo Eliantonio, Maria Grazia De Angelis e Orlanda Latini a cui si aggiungeranno Patrizia Serangeli, Angelica Lupacchini, Francesco Novelli e Jacopo Toccaceli; la lista di Silvetti porterà Arnaldo Ippoliti, Simone Pizzi, Manuela Caucci, Silvia Fattorini, Luca Marcosignori, Teodoro Buontempo e appunto Giulia Fedele. Entrano poi Vincenzo Rossi (Forza Italia), Antonella Andreoli (Lega), Annalisa Pini (Civitas con Salvi) e Massimo Parri (Rinasci Ancona).