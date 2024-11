Osimo, il sindaco Francesco Pirani si dimette

Osimo (Ancona), 13 novembre 2024 - “In data odierna ho incontrato il prefetto di Ancona Saverio Ordine, al quale ho comunicato la mia intenzione di rassegnare le dimissioni dalla carica di Sindaco della Città di Osimo”. Lo afferma il sindaco di Osimo Francesco Pirani. Le stesse saranno protocollate nella mattinata di domani.

“Questa sofferta decisione giunge a seguito della ripetuta impossibilità di svolgere l’azione politica amministrativa in consiglio comunale. Nella fattispecie, nell’ultima seduta di lunedì, a causa della mancanza del numero legale non garantito da quattro consiglieri della maggioranza, non si sono potuti deliberare alcuni fondamentali ed indispensabili atti che avrebbero evitato la paralisi dell’attività amministrativa del Comune e di alcune società partecipate. Mi rammarico fortemente di questa situazione ma ritengo sia prima di tutto doveroso il rispetto nei confronti di tutti i cittadini che hanno espresso la volontà di un necessario cambio di passo per la nostra città".