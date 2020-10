Ancona, 19 ottobre 2020 - Primo consiglio regionale per il governatore Francesco Acquaroli stamattina ad Ancona (video). L'Assemblea regionale delle Marche ha eletto come proprio presidente Dino Latini (Popolari Marche-Udc) proposto dalla maggioranza, prima della votazione per voce del consigliere della Lega Mauro Lucentini.

Acquaroli nelle sue prime parole ha annunciato una nuova legge urbanistica “che possa mettere in campo un riequilibrio tra asse costiero ed entroterra, per tornare a incentrare l’attenzione sui i centri storici e borghi, vero patrimonio marchigiano. Un’azione decisiva per tonare a essere competitivi. Latini, ex sindaco di Osimo ( Ancona) e in passato già consigliere regionale, è stato eletto con 20 voti favorevoli, dieci le schede bianche e una nulla.

Si è detto poi convinto che l'Assemblea potrà "produrre, con l'aiuto dei consiglieri, provvedimenti comprensibili per risolvere problemi, presenti e futuri, dei marchigiani; e colmare il divario tra marchigiani e istituzioni".

La Regione sarà "casa di vetro delle Marche sempre di più per trasparenza, efficacia ed efficienza"; il richiamo è a non dimenticare il "lento e difficile cammino della Regione di affermarsi come comunità". Il saluto di Latini è andato in particolare alle famiglie che hanno subito la Covid-19, a chi ha perso cari, a sanitari e volontari, e alle persone colpite dal sisma che "troveranno il giusto ristoro sotto ogni profilo".

E anche il capoluogo di regione dovrà tornare ad essere "centrale e autorevole", nelle parole di Acquaroli.

All'inizio della prima seduta del neo eletto Consiglio regionale delle Marche, su iniziativa di Andrea Biancani, presidente facente funzione dell'Assemblea regionale in base al maggior numero di preferenze ottenute, è stato osservato un minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Consiglieri regionali e aula intera in piedi per ricordare l'esponente di Fi deceduta il 15 ottobre a 51 anni.