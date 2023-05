Risultati ballottaggio Ancona, Silvetti è il nuovo sindaco: “Vittoria storica”. Diretta

Ancona, 29 maggio 2023 – Daniele Silvetti è il nuovo sindaco di Ancona, con u no scarto di oltre mille voti sulla Simonella. Serrato testa a testa tra Simonella e Silvetti a oltre la metà delle sezioni scrutinate. Andamento che è parso da subito chiaro, già alle 15, alla chiusura dei seggi. L’affluenza definitiva si attesta al 51,74% in calo rispetto al primo turno. Il capoluogo delle Marche ha deciso da che parte stare e tra poco si conosceranno i risultati definitivi e quindi il nome del nuovo sindaco: Daniele Silvetti - per la coalizione di centrodestra - o Ida Simonella, assessora uscente della giunta guidata dalla dem Valeria Mancinelli.

Sarà ribaltone o la conferma di una guida ininterrotta targata centrosinistra che dura da oltre trent’anni? Probabile che la partita sia vinta da uno o dall’altro dei contendenti per una manciata di voti.

Al primo turno l’avvocato e presidente del Parco del Conero ha conquistato il 45,11% dei consensi (19.643 voti) contro il 41,28% dell’assessora (17.979 voti).

Silvetti si è apparentato con uno degli altri quattro contendenti alla poltrona di sindaco rimasti fuori dalla contesa: Marco Battino, 22 anni, alla guida della civica 'Ripartiamo dai giovani' (2,18%).

La Simonella non ha fatto passi in avanti per eventuali apparentamenti, ma ha ricevuto l’appoggio di Europa Verde che, al primo turno, aveva ottenuto l’1,69% di voti.

La sfida osservata speciale da Roma con la premier Giorgia Meloni che ha puntato molto su Ancona dopo aver conquistato la guida della Regione, e la segretaria dem Elly Schlein, nei giorni scorsi in città, per un atteso colpo di reni del suo partito.

15:00 Urne chiuse, al via lo spoglio Alle 15 si sono chiuse le urne e ai seggi è iniziato lo spoglio 15:14 Affluenza definitiva: 51,74% Più di un anconetano su due ha scelto il proprio sindaco 15:30 A 5 seggi scrutinati su 99 Simonella in vantaggio Ida Simonella al 50,47% e Silvetti al 49,53% 15:40 A 20 seggi si conferma un serrato testa a testa Simonella a 50,95% e Silvetti a 49,05% 15:44 A 28 sezioni su 99 Simonella ancora avanti La candidata del Centrosinistra a 50,62% e Silvetti a 49,38% 15:50 A 42 sezioni su 99 va in testa Silvetti Daniele Silvetti al 51% e Ida Simonella a 49% 15:56 A 52 sezioni scrutinate Silvetti ancora in testa Silvetti al 51,30% e Simonella al 48,70% 16:02 A 61 sezioni su 99 Silvetti a 51,03% E la candidata del Centrosinistra è a 48,97 16:05 A 72 seggi scrutinati aumenta il vantaggio di Silvetti Silvetti a 51,77% e Simonella a 48,23% 16:12 A 84 sezioni aumenta il distacco Silvetti arriva a 52,22%, Simonella a 47,78% 16:17 Silvetti: circa mille voti di scarto Ancona sta cambiando colore politico

Chi è Daniele Silvetti

Daniele Silvetti è il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Forza Italia-Civici Ancona, UdC, Ancona Protagonista, Rinasci Ancona e Civitas Civici Salvi per Ancona). Ha ricoperto la carica di consigliere d’amministrazione dell’Erap Ancona (ex Iacp) dal 2004 al 2006. Dal 1997 al 2006 è stato ininterrottamente consigliere comunale. E’ anche presidente del Parco del Conero dal 2021 e coordinatore regionale di Federparchi dal 2023.

Chi è Ida Simonella

Ida Simonella è la candidata sindaca della coalizione di centrosinistra (Partito Democratico, Ancona Futura, Ancona Diamoci del Noi, Riformisti Italia VivaAzione-Socialisti, Repubblicani e Ancona Popolare). Diventata assessore nel 2013 con il primo mandato di Valeria Mancinelli, assessore con deleghe al porto, ai trasporti.

Socio onorario Istao, ha coordinato l’osservatorio sui traffici marittimi in Adriatico, responsabile corsi di formazione e ricerca.

L’affluenza

L’affluenza definitiva si attesta al 51,74%. In pratica più di un anconetano su due ha scelto il proprio sindaco.

Elezioni 2023 ad Ancona, lo spoglio in diretta