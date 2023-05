Risultati Comunali 2023 Maiolati Spontini, l'avvocato Tiziano Consoli si riprende la fascia tricolore

Maiolati Spontini (Ancona), 15 maggio 2023 - Si riprende la poltrona da sindaco Tiziano Consoli, costretto a lasciare il Palazzo lo scorso ottobre quando il Comune è stato commissariato per le dimissioni in blocco di sette consiglieri di minoranza e maggioranza. Lo spoglio è ancora in corso ma l’avvocato Tiziano Consoli (Insieme per i cittadini) è in netto vantaggio: in quest’ultima competizione elettorale ha avuto la meglio sullo sfidante Leonardo Guerro (Unione Progressista): già candidato alla fascia tricolore nella scorsa tornata elettorale.

Il consigliere di opposizione Guerro era tra gli artefici della caduta del sindaco Consoli che ora, anche se con una squadra in parte rinnovata, potrà riprendere il mandato amministrativo da dove è stato interrotto. A Maiolati Spontini, Comune più popoloso della media Vallesina i chiamati alle urne erano 4.787. Poco più di una persona su due però si è recata alle urne. L’affluenza alle urne oggi pomeriggio si è attestata al 56,38, quasi dieci punti percentuali in meno rispetto alla precedente tornata amministrativa (65,84).