Risultati Comunali 2023 Ostra Vetere, il sindaco è Massimo Corinaldesi

Ostra Vetere, 15 maggio 2023 - Ostra Vetere torna in mano al centrodestra che dopo 10 anni riconquista il governo cittadino. Massimo Corinaldesi, 65 anni, con la lista “Impegno Comune”, sostenuta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Civici Marche, ha vinto le elezioni amministrative con il 54,9% dei voti.

Lo sfidante Nicola Brunetti, già sindaco dal 1994 al 2005, con la lista “Passione Civica”, appoggiata anche dal centrosinistra, si è fermato al 45,1%. Corinaldesi ha vinto con 1.029 voti contro gli 845 di Brunetti.

“Sono emozionato perchè da domani il mio paese avrà una nuova vita, dopo dieci anni di assoluto assenteismo -commenta a caldo Corinaldesi- il centrodestra compatto attorno al mio nome è stato determinante, ora abbiamo un filo diretto con la Regione e con il Governo centrale che ci consentirà di mettere in campo tanti progetti che abbiamo pensato per il rilancio di Ostra Vetere. Tra i tanti obiettivi evidenziati anche dal programma elettorale, il primo è assolutamente il rilancio turistico di questo Comune, che deve uscire dall'isolamento in cui si trova”. Al termine dello scrutinio, agli applausi e agli abbracci per il neo sindaco, ha fatto seguito anche la stretta di mano con il candidato sconfitto, Nicola Brunetti, che promette una opposizione attenta e presente.

“Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, ma la campagna elettorale è stata corretta e questa è la democrazia -afferma Brunetti- noi faremo una opposizione basta sul confronto su temi e provvedimenti, non sarà una posizione preconcetta”. A Ostra Vetere, in questa tornata elettorale, su 2.394 aventi diritto, hanno votato in 1.913 pari al 65,2% degli elettori. Le schede nulle sono state 21, quelle bianche 18, nessuna schede è stata contata.