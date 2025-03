Matteo Salvini da Ancona: “Francesco Acquaroli è il candidato delle Marche anche della Lega”

Ancona, 15 marzo 2025 – “Squadra che vince non si cambia, mai stato in discussione. Francesco Acquaroli è anche il nostro candidato in vista delle Regionali”. Matteo Salvini arriva ad Ancona, all'evento della Lega, e parla subito nel punto stampa prima dell’inizio del forum organizzato dal Carroccio dal titolo “Tutto un altro mondo-Tutta un'altra economia”. Presente anche il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti all’appuntamento che anticipa il congresso nazionale della Lega in Toscana, previsto il 5 e 6 aprile a Firenze.

Lo stesso Acquaroli, in apertura di kermesse dalla sede regionale della Figc, ha subito ringraziato Salvini per la sua presenza: “Se non ci fosse stato un grande gioco di squadra tutto questo non sarebbe stato possibile. Noi cinque anni fa avevamo promesso una storia nuova, ci eravamo impegnati a scrivere una storia nuova e credo che questa storia sia sotto gli occhi di tutti coloro che la vogliono vedere”.

Il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega tira in ballo anche la crisi del settore manifatturiero che sta colpendo le Marche, vedi le vertenze per Fedrigoni e Beko: “I soldi gli stiamo investendo per migliorare le infrastrutture. Le Marche sono il modello di buona amministrazione con tanti sindaci, con imprenditori eccezionali che anche in anni complicati, con guerre e Covid, hanno continuato a produrre, ad assumere, a investire, a esportare le Marche nel mondo. Adesso viene il momento di raccogliere tutto quello che si è seminato, sia come Lega, perché nelle Marche abbiamo una delle migliori classi dirigenti in tutta Italia, come sindaci, come rappresentanti in regione, che come sistema produttivo delle Marche”.

Poi dal ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti anche un passaggio sui dazi che hanno colpito l’Italia, comprese le Marche e il loro export: “Bisogna lavorare con il governo americano per evitare danni all'economia italiana. L’unico mega-dazio che ha permesso il suicidio del settore dell’auto lo ha fatto Bruxelles. Le imprese marchigiane pagano i dazi, andate a parlare con il settore calzaturiero, dell’agroalimentare, del mobile e della meccanica”.

Da ultimo un cenno all'Hotel House di Porto Recanati, in provincia di Macerata, luogo per cui da sempre Salvini ha un occhio di riguardo: “Ci sono andato tante volte. Sono un testone e ci tornerò sempre finché la situazione non tornerà normale”. Da parte di Salvini anche l’appoggio alle popolazione colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna e Toscana.

Giorgetti invece è salito sul palco intorno alle 12.15 e ha parlato anche di piccole e medie imprese, il Dna dell’economia italiana, e dell’importanza di dar loro fiducia in un contesto macroeconomico difficile: “Dobbiamo fare in modo che gli imprenditori possano lavorare. Ci devono credere e investire, è l’unica ricetta per garantire lo sviluppo economico. Il codice genetico dell’Italia e anche delle Marche sono le Pmi. Dobbiamo dar loro respiro e fiato, sia ai vecchi che ai nuovi imprenditori. Sono la radice per lo sviluppo economico”.