Ancona, 9 aprile 2018 - Musica d’autore e personaggi cult di piccolo e grande schermo protagonisti di un sabato vip in provincia.

Nello spazio di una trentina di chilometri, in pratica quasi in contemporanea, si sono esibiti i Baustelle al Mamamia di Senigallia, il trio Nek-Pezzali-Renga al PalaPrometeo di Ancona, Giovalli Allevi con il suo piano al teatro La Fenice di Senigallia. E poi lasciando la musica ecco l’ex pornostar Cicciolina al Noir di Jesi e la protagonista di Beautiful Brooke Logan al Miami di Monsano. Biglietti in prevendita bruciati in poche ore e pienone alla discoteca senigalliese dove i Baustelle hanno ufficialmente aperto il loro nuovo tour primaverile. Pochi giorni fa è peraltro uscito il nuovo cd della band toscana in attività da un ventennio più che mai a suo agio nel confrontarsi con il grande pubblico. Si tratta dell’album ‘L’amore e la violenza volume 2’, con l’esordio in quarta posizione della classifica Fimi e già campione di vendite.

Stesso discorso al PalaPrometeo di Ancona dove una folla ha accolto la tappa marchigiana di Nek-Pezzali-Renga che ha proposto tutti i loro grandi successi. E poi teatro gremito anchye per Giovanni Allevi e le sue melodie che hanno estasiato il pubblico di Senigallia.

Folla e allegria, ma di tutt’altro genere, al Noir di Jesi dove la pornodiva Ilona Staller, pet tutti Cicciolina, ha subito scaldato la folla incitando il popolo della notte a ballare come fosse una vocalist navigata e assolutamente a suo agio dietro la consolle. Cicciolina ha pure scelto qualche disco per movimentare ancor di più la serata, concedendosi poi a centinaia di foto con i fansdi vecchia data, ma anche i più giovani. Al Miami di Monsano, invece, è andato in scena l’ultimo Rock The Night, il party che mette in palio un’ambita Harley Davidson Sportster XL 883. L’ultima edizione il veicolo a due ruote era andato a Sabina, una ragazza marchigiana, mentre stavolta la moto è finita in Toscana. Brooke Logan Forrester, la protagonista di Beautiful e madrina della serata, ha estratto un biker dell’Harley Davidson Versilia Chapter, tra il tripudio generale di tutti gli appassionati. Brooke è stata presa d’assalto da tutti per scattare una foto e lei si è rivelata madrina perfetta con tanto giacca di pelle da vera rocker.