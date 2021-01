Filottrano (Ancona), 2 gennaio 2021 - I Little pieces of marmelade, il duo rock di Filottrano arrivato secondo a X factor 2020, ha suonato dal vivo l’Inno d’Italia, rivisitato ovviamente nel loro stile, sul palco di Propaganda live nella puntata dell’ultimo dell’anno giovedì. Una puntata da brivido, che ha emozionato tutti nel pieno dello stile Lpom.

Il programma di Diego Bianchi in onda tutti i venerdì in prima serata su La7 li ha accolti a braccia aperte. Hanno "spaccato" anche con la loro "One cup of happiness". "Una delle migliori band che abbia mai conosciuto", ha detto il conduttore. Plausi a scena aperta da casa e in studio, dall’attore Valerio Mastrandrea, i cantautori Francesco Guccini e Giuliano Palma, il fumettista Zerocalcare e la cantante Tahnee Rodriguez.

Libertà, coraggio e talento sono tre parole che vestono i Lpom da sempre. Le trasudano, l’hanno notato tutti durante il loro percorso a X factor che li ha portati al secondo posto. Al duo rock il Resto del Carlino ha conferito il Carlino d’oro che quest’anno si declina proprio in quelle tre parole. Daniele Ciuffreda e Francesco Antinori l’hanno ritirato in redazione due settimane prima delle vacanze di Natale.

Il televoto è andato alle stelle per i Lpom a X factor quando, prima dell’inedito, hanno fatto una summa del loro percorso chitarra, voce e batteria con "I am the Walrus dei Beatles", accompagnati dagli archi, "Bullet with butterfly wings" dei The Smashing Pumpkins e "Gimme all your love" degli Alabama Shakes. Complimenti sono arrivati da tutti i giudici per la loro forte personalità musicale che ha conquistato anche gli spettatori. A colpire giuria e pubblico, oltre al grande talento, sono state l’umiltà e la sincerità del duo, affatto modificate per farli diventare una sorta di prodotto televisivo.

"Noi non abbiamo finito con X factor ma stiamo soltanto per cominciare", dicono. Sono tanti infatti i progetti in ballo per i ragazzi che sperano di poter tornare a suonare presto dal vivo, partendo dalla loro Filottrano che non aspetta altro.

I due si conoscono ormai da dieci anni e tra loro c’è un’amicizia fraterna.

Anche se suonano insieme da sempre hanno fondato la band solo cinque anni fa e, dopo un ep autoprodotto nel 2016, hanno iniziato un tour musicale che dalle Marche è arrivato in tutta Italia. Nel 2018, poi, hanno cominciato a scrivere l’album L.P.O.M., venuto alla luce solo nel 2020. I brani contenuti nel disco vanno dal rock e al grunge, con uno stile che varia da sonorità hard core contaminate da rock alternative e psichedelico.

Poi la chiamata della seguitissima trasmissione televisiva e da lì il viaggio nella musica ha assunto una tinta dal colore diverso. A X factor ci sono arrivati con tutta la loro carica e soprattutto per "sconvolgere", come hanno sempre detto, mantenendo però integra, intatta, la propria identità di musicisti di talento. Alle Audition hanno conquistato i quattro sì dei giudici con un loro inedito. Da subito sono stati la grande scommessa di Manuel Agnelli che non li ha abbandonati e ora ha deciso di produrli per farli rimanere stabilmente nel mondo della musica che c onta di più.