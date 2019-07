Ancona, 3 luglio 2019 - "Quattro ristoranti" sbarca nella Riviera del Conero con lo chef e conduttore Alessandro Borghese in visita segreta proprio in queste ore per girare la puntata del fortunato programma che mette in competizione tra loro quattro cucine. La scelta è ricaduta su ristoranti di lusso molto frequentati dove ovviamente a far da padrone è il pesce.

Uno è situato a Portonovo, un altro a Sirolo, un terzo a Numana e il quarto a Marcelli, a puntellare tutta la Riviera da nord a sud. Sono stati contattati tutti diverse settimane fa. Diversi i criteri cui dovranno sottoporsi i ristoratori per poter vincere il premio finale (location, servizio, conto e menu), giudicati sia dai concorrenti che dallo stesso Borghese il cui voto può anche ribaltare lo scenario.

L’Italia è stata visitata tutta da "Quattro ristoranti". Nelle Marche il programma di Borghese ha già fatto tappa nel pesarese per i tartufi di Acqualagna e nella Riviera delle Palme. Ormai però è ufficiale, la puntata sarà girata nella riviera del Conero e dovrebbe andare in onda durante la prossima stagione televisiva.