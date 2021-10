Ancona, 1 ottobre 2021 - Vasco Rossi torna ad Ancona dopo undici anni di assenza. Una notizia bomba per i tantissimi fan dorici del Blasco, ma anche per quelli delle Marche e di buona parte dell'Italia centrale. Il 'Vasco Live 2022' era partito con un programma di sei date, tra il 20 maggio e il 12 giugno 2022, di cui cinque già sold-out (Milano, Imola, Firenze e la doppia data a Roma).

Il debutto sarà il 20 maggio al Trentino Music Arena di Trento, che viene annunciato come 'evento speciale'. Ora, visti anche i risultati delle prevendite, la Live Nation ha aggiunto cinque date: Napoli, Messina, Bari, Torino e, appunto, Ancona.

La data da segnare nel calendario è il 26 giugno, la penultima del tour, quando Vasco e compagnia arriveranno allo Stadio del Conero.

E' l'ennesima avventura live per il rocker più amato d'Italia, che lo riporta in alcuni dei principali stadi italiani, ma anche in un ippodromo (Milano), un sito storico (il Circo Massimo a Roma), un autodromo (Imola) e due arene (Firenze e Trento).

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 12 del 15 ottobre sui circuiti Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone; mentre in anteprima per gli iscritti al fan club 'Il Blasco' lo sarannoa a partire dalle ore 12 del’11 ottobre sulla piattaforma Vivaticket.