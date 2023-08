A breve il nome di Bassi

C’è il nono giocatore alla Goldengas Senigallia che si avvicina rapidamente alla conclusione del roster per la serie B Interregionale 2023-24. Si tratta di Jonas Bracci, classe 1996, pivot di 203 centimetri e 95 chilogrammi, che sarà il cambio dei lunghi titolari, l’argentino Landoni e il centro Medizza. Bracci lo scorso anno ha affrontato la Goldengas con la maglia dei Tigers Cervia, che hanno chiuso all’ultimo posto il girone C del campionato di serie B. A Cervia Bracci ha disputato una stagione da 23.7 minuti, 7.3 punti e 4.3 rimbalzi, con 6.1 di valutazione media: certo non un campionato entusiasmante, come non lo è stato quello di tutta la squadra, ma si tratta di un giocatore comunque di esperienza, in grado di dare minuti per rifiatare a Landoni e Medizza. Oltre ai due lunghi già citati, nei cinque ci saranno Giacomini, unico confermato, nel ruolo di playmaker e capitano, Neri e Brigato sugli esterni; in panchina a disposizione di coach Gabrielli ci saranno Sanna, Imsandt, Benzoni e Bracci, con un ultimo arrivo il cui annuncio è atteso ad ore. Si tratta della guardia Leonardo Bassi, classe 2004, proveniente dal Bertinoro, serie C Silver Emilia Romagna. Alla prima squadra saranno poi aggregati quattro under del settore giovanile biancorosso. In un girone marchigiano che si preannuncia di alto livello, l’obiettivo sarà senz’altro quello di disputare un torneo di alta classifica.

Andrea Pongetti