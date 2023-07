A caccia del terzino e anche di un esterno Il ds Micciola punta su Somma e Valietti

Oggi ore 18 prove tecniche della nuova Ancona che scenderà in campo allo Spivach di Cingoli contro la formazione Primavera biancorossa. Sarà un’occasione per vedere all’opera la squadra di Marco Donadel dopo pochi giorni di ritiro e con una rosa che non dovrebbe essere ancora quella definitiva.

Il diesse Francesco Micciola, infatti, è alla ricerca di un giocatore che possa svolgere il ruolo di terzino destro nella difesa a quattro, come quello di esterno di centrocampo con la difesa a tre. Sarebbe il sostituto di Mezzoni, rientrato al Napoli, sempre che quest’ultimo, ipotesi suggestiva e "pensiero stupendo" dell’estate, non sia nuovamente ceduto in prestito ai dorici, che poi sarebbe una scelta assolutamente coerente con la linea verde seguita finora dal direttore sportivo. Il giocatore del Napoli, infatti, sarebbe un ingranaggio in grado di integrarsi alla perfezione nel rinnovato scacchiere di Donadel, ma finora il suo ritorno ad Ancona rientra nel campo delle ipotesi.

Micciola non conferma né smentisce e, intanto, continua a sondare altre strade. Nei giorni scorsi s’è parlato spesso sia di Francesco Corsinelli, di proprietà del Gubbio e che non farebbe più parte del progetto tecnico della società umbra, sia di Alessandro Albertini, di proprietà del Cesena, ma anche di Cristian Hadziosmanovic, del Potenza e seguito dal diesse Micciola anche la scorsa estate. Ma nelle ultime ore si sarebbero inseriti tra i papabili biancorossi anche i nomi di Federico Valietti, esterno destro classe 1999 di proprietà del Genoa e attualmente in forza al Vicenza, 25 le presenze in campionato con i veneti la scorsa stagione, e di Marco Somma, esterno destro classe 2002 di proprietà della Sampdoria e che ha giocato l’ultima stagione nel Pontedera con cui ha collezionato 31 presenze. Due nomi, tra l’altro, che andrebbero d’accordo con la strada seguita finora di portare ad Ancona giovani calciatori con interessanti prospettive. Insomma tanti nomi per un ruolo in cui si potrebbe adattare anche Pier Luigi Simonetti, sempre che il gioiello di proprietà dell’Ancona resti in biancorosso. Non sarebbe un’idea folle, infatti, viste le sue caratteristiche, vederlo sia come trequartista sia come esterno di centrocampo con Martina dall’altra parte e, in mezzo, Gatto e Paolucci, con l’opzione Nador.

In attacco, intanto, dove il diesse Micciola conta di trovare squadra almeno a uno tra Mattioli e Lombardi, proprio sul primo ci potrebbe essere l’interessamento della Juve Stabia, mentre nei giorni scorsi s’erano registrati contatti con il Fiorenzuola. L’idea di Donadel – le prime amichevoli chiariranno meglio le intenzioni del tecnico di Conegliano – sarebbe infatti quella di schierare due trequartisti come Energe e Cioffi (ancora in attesa di nulla osta dal Napoli) alle spalle di Spagnoli, con Moretti e Petrella pronti a subentrare o a sostituire sia il centravanti sia i due trequartisti. L’esterno destro di centrocampo dovrebbe arrivare comunque, mentre altre alternative per l’attacco dipenderebbero dall’uscita di Mattioli e Lombardi.

Giuseppe Poli