A Filottrano si sfidano le prime della classe

Mancano ancora otto giornate alla fine della stagione regolare, ma la sfida di domani a Filottrano dove salirà la Castelfrettese è una partita che vale tanto, da non sbagliare soprattutto per gli ospiti, secondi, che inseguono con quattro punti di distacco la capolista Filottranese. All’andata fu proprio la Castelfrettese a prendersi i tre punti grazie alla rete di Tommaso Mazzarini. In attesa oggi si giocano le altre sfide con il Sassoferrato Genga in cerca di riscatto. Il ‘’Sasso’’, dopo lo scivolone di Camerano, ospiterà una Labor che non vince dall’inizio del girone di ritorno, mentre il Borgo Minonna riceverà la visita proprio della Real Cameranese. Impegno casalingo per Chiaravalle, mentre è stata rinviata a mercoledì, per un lutto che ha colpito un dirigente del Castelbellino, la sfida contro la Castelleonese. In coda si sfideranno le due ultime della classe con il Colle 2006 che cercherà il controsorpasso a un Loreto che nell’ultimo turno ha centrato la seconda vittoria stagionale. Il programma. Prima Categoria, ottava giornata di ritorno. Oggi (ore 15): Borgo Minonna-Real Cameranese, Chiaravalle-Sampaolese, Colle 2006-Loreto (ore 19), Sassoferrato Genga-Labor, Staffolo-Montemarciano, Villa Musone-Monserra. Domani: Filottanese-Castelfrettese. Rinviata per lutto: Castelbellino-Castelleonese (ore 20). Classifica: Filottranese 49; Castelfrettese 45; Sassoferrato Genga 40; Borgo Minonna 38; Castelbellino 36; Chiaravalle 34: Staffolo 33; Montemarciano 30; Real Cameranese 29; Labor 28; Castelleonese 27; Monserra e Sampaolese 26; Villa Musone 19; Loreto 9; Colle 2006 7.