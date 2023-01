A Gubbio con tante certezze Pesano le assenze per squalifica

La trasferta di Fiorenzuola porta con sé una buona ventata di sano ottimismo. Partendo dalla classifica: la squadra di patron Tiong è al quinto posto, cioè la migliore posizione conquistata dall’inizio di questo campionato. Due successi di fila hanno inaugurato nel modo migliore questo 2023, dando alla squadra quella continuità di risultati che finora s’era vista poco. Dopo il ko di Rimini, infatti, l’Ancona ha infilato quattro risultati utili consecutivi, tutti, tra l’altro, senza Spagnoli, vincendo con la Recanatese, pareggiando l’ultima del 2022 a Siena, e poi aggiudicandosi sia la sfida con il Pontedera, sia quella di Fiorenzuola. Senza mai subire gol, altra indicazione molto confortante. Nelle ultime dieci partite l’Ancona ha conquistato 20 punti, seconda solo alla Reggiana, alla pari con Cesena e Pontedera.

L’Ancona ha viaggiato per tutto il girone di ritorno condizionata dal fatto di essere un gruppo completamente nuovo, frenata da episodi, infortuni e squalifiche. E ancora adesso, che ha ritrovato Petrella e Paolucci, gioca senza il suo capocannoniere Spagnoli, con lo sfortunato D’Eramo fuori per tutto il resto della stagione.

A Gubbio, tra l’altro, oltre questi due, mancheranno per squalifica sia Gatto sia Prezioso, che a Fiorenzuola hanno rimediato l’ammonizione che ha fatto scattare il turno di stop.

L’Ancona non era al completo prima, insomma, e non lo è neanche adesso che le cose vanno decisamente meglio. Ma il punto di osservazione del quinto posto in classifica – e del miglior attacco del girone – permette ora di guardare avanti con maggiore autostima e con la consapevolezza che questa squadra, nelle venti partite del 2022, se l’è giocata assolutamente alla pari con tutte quattro le formazioni che la precedono in classifica, tra l’altro battendo il Cesena. E poi il quinto posto e il secondo successo consecutivo portano il pieno di entusiasmo, fattore non certo secondario: a Fiorenzuola c’erano circa 150 tifosi che hanno affrontato la lunga trasferta per far sentire forte la loro voce a supporto di Gatto e compagni.

Adesso arriva la trasferta domenicale di Gubbio, città molto più vicina ad Ancona, e l’esodo biancorosso a sostegno della squadra di Colavitto potrebbe essere davvero corposo.

Anche perché la sfida di Gubbio, che costringerà Colavitto a fare qualche modifica all’assetto della squadra, vista la doppia assenza a centrocampo, sarà il big match di giornata nonché la partita in cui l’Ancona, affrontando gli umbri che hanno un punto in più in classifica, potrebbe davvero dare una svolta al proprio campionato.

Magari anche con l’aiuto delle operazioni di calciomercato che il diesse Micciola sta conducendo in porto per rinforzare la rosa e permettere a Colavitto più scelta e maggiori alternative.

Giuseppe Poli