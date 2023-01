A Gubbio occasione sorpasso e quarto posto

E’ il big match di giornata e l’Ancona vuole farlo suo: si gioca – neve permettendo – alle 17.30 a Gubbio e vincere, per i dorici, significherebbe scavalcare l’avversario e insediarsi al quarto posto in classifica. Un obiettivo tanto concreto quanto raggiungibile, se l’Ancona riuscirà a dare continuità a quanto fatto vedere nelle prime due partite del 2023, vinte contro il Pontedera e a Fiorenzuola, e ai quattro risultati utili consecutivi infilati tra dicembre e gennaio. Il Gubbio, però, è un osso molto duro: lo dimostrano la classifica, l’andamento del suo campionato, come pure la beffa dell’andata al Del Conero. Allora era un’altra Ancona, ancora da finire di amalgamare, che uscì dallo stadio di Passo Varano immeritatamente sconfitta, dopo un gol regolare, quello di Spagnoli ingiustamente annullato per deviazione involontaria di mano di Simonetti, e uno regalato a Di Stefano nei minuti finali in seguito a un errore di Perucchini. Almeno due punti tra i tanti persi per strada dall’Ancona nel girone di andata.

Una sconfitta che brucia ancora, in casa dorica, e che l’Ancona cercherà di "vendicare" oggi pomeriggio allo stadio Barbetti. Contro le big del girone, quest’anno, l’Ancona ha fatto sempre ottima figura, perdendo di misura solo a causa di episodi – vedi Reggio Emilia e Chiavari, ma anche contro il Gubbio – oppure vincendo di misura, come è successo a Cesena. Oggi pomeriggio, su un campo previsto pesante a causa della pioggia e della neve cadute abbondanti in questi giorni, l’Ancona si presenta senza Gatto e Prezioso, squalificati, e senza Spagnoli e D’Eramo. In compenso ci sono Camigliano e Basso, quest’ultimo tesserato in tempo per andare in panchina.

E’ la seconda trasferta consecutiva, per i biancorossi, che nonostante le assenze si presenteranno a Gubbio con tutte le migliori intenzioni per fare risultato, ma anche consapevoli delle insidie che cela una partita contro una squadra, quella di Braglia, reduce da tre sconfitte consecutive e determinata a riscattarsi davanti al proprio pubblico. Una sfida difficile, per un’Ancona che scenderà in campo probabilmente con un 3-4-3 testato e ritestato in settimana da Colavitto, con Mondonico, De Santis e Camigliano davanti a Perucchini, a centrocampo Mezzoni, Simonetti, Paolucci e Martina, e in attacco Petrella, Moretti e il rientrante Di Massimo.

Sul fronte umbro rientrano dalla squalifica Redolfi, Signorini e Arena, e questi ultimi due dovrebbero giocare titolari nell’undici di partenza. Ma al di là dei moduli e degli assenti conterà l’approccio alla partita e per l’Ancona la capacità di replicare quanto di buono mostrato nelle ultime due prove. Nonostante la tradizione avversa contro il Gubbio, con circa settecento sostenitori al seguito l’Ancona ha l’occasione di conquistare tre punti e un quarto posto che accenderebbero l’entusiasmo di tifoseria e città, nell’attesa che, nelle prossime settimane, rientri il bomber Spagnoli e giungano altri rinforzi dal calciomercato. C’è l’opportunità per farsi grande e l’Ancona non vuole fallire.

Giuseppe Poli