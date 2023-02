A Leandro Mosca va l’encomio della Regione Marche e del Coni

Conferito dal Presidente del Consiglio Regionale Marche Dino Latini, l’encomio a Leandro Mosca, campione del mondo nazionale italiana di pallavolo. 23 anni, 2,10 mt di altezza nativo di Recanati , cresciuto sportivamente a Osimo, Leandro Mosca è l’unico marchigiano del Club Fipav Italia di Pallavolo, attualmente in squadra con la Volley Verona. "Un vanto per le Marche avere tra i suoi cittadini un giocatore come Leandro Mosca, che ha sempre mantenuto legami profondi con la sua terra natìa" è quanto ha evidenziato Latini, nel corso della cerimonia. Parole di encomio sono state espresse anche dal Presidente CONI Marche Fabio Luna, l’Assessore allo sport Regione Marche Chiara Biondi, dal Presidente FIPAV Marche Fabio Franchini, dalla consigliera nazionale Federvolley Letizia Genovese. Sono intervenuti il Presidente della Volley Verona Stefano Fanini e Walter Matassoli della Volley Osimo che è stato colui che ha avvicinato alla pallavolo Leandro Mosca. Presente inoltre Gianni Santilli che già dal 1966 aveva avviato il mondo della volley nella città di Osimo.