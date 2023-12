A Marina di scena il big match. Tre squadre si giocano la vetta

A Marina di Montemarciano oggi si gioca il big match dell’ultima giornata di andata del girone A di Promozione: Marina-Fabriano Cerreto. La capolista Portuali ospita l’Atletico MondolfoMarotta con la voglia di tornare a muovere la classifica dopo il passo falso nell’ultimo turno. Moie a casa dell’altra prima in classifica, il S.Orso. Per il titolo d’inverno in lizza tre squadre: Portuali, S.Orso e Fabriano Cerreto. In Prima Categoria (girone B) a Camerano sale il Sassoferrato Genga. La capolista Filottranese chiamata a una trasferta ostica a Montemarciano. Nel C la Passatempese ospita la Pinturetta Falcor. Il programma.

Promozione, 15esima giornata di andata. Girone A. Oggi: Barbara Monserra-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Marina-Fabriano Cerreto, Osimo Stazione-Castelfrettese, Portuali Ancona-Atletico MondolfoMarotta, S.Orso-Moie Vallesina, Fermignanese-Vismara. Domani: Gabicce Gradara-Pergolese, Valfoglia-Villa S.Martino. Classifica: Portuali e S.Orso 27; Fabriano C.26; Marina 23; Barbara Monserra, Moie V.e Valfoglia 21; Biagio e Fermignanese 20; Pergolese 18; Gabicce G.e Osimo Stazione 15; Castelfrettese 14; A.MondolfoMarotta 12; Vismara 10; V.S.Martino 9.

Prima categoria, 13esima giornata . Girone B. Oggi: Falconarese-Chiaravalle, Labor-Borgo Minonna, Montemarciano-Filottranese, Olimpia Marzocca-Borghetto, Pietralacroce-Castelbellino, Real Cameranese-Sassoferrato Genga, Sampaolese-Staffolo, Senigallia-Castelleonese (ore 15). Classifica: Filottranese 25; R.Cameranese 24; S.Genga 23; Castelleonese 22; Montemarciano 21; Pietralacroce 20; O.Marzocca e Castelbellino 17; B.Minonna 16; Sampaolese 15; Borghetto e Staffolo 14; Labor 13; Falconarese 10; Senigallia 6; Chiaravalle 5. Girone C. Oggi: Passatempese-Pinturetta Falcor, Elite Tolentino-Urbis Salvia (ore 15), Esanatoglia-Camerino, Montecosaro-Cingolana, Portorecanati-V.Montecosaro, S.Claudio-Caldarola, Settempeda-Castelraimondo. Classifica: Vigor Montecosaro 24; Settempeda e S.Claudio 22; Montecassiano 20; Portorecanati 19; Castelraimondo 18; E.Tolentino 16; Caldarola e Montecosaro 15; Passatempese 14; Camerino e Pinturetta 12; Esanatglia e Montemilone P. 11; Cingolana e U.Salvia 10.