A Numana il torneo delle Bcc

Via al torneo di calcio a 5 del Credito Cooperativo. Tre giorni di partite, fino a domenica, nei 18 campi allestiti presso le strutture sportive Massimo Carpano di Numana e Riccardo Vignoni di Sirolo. Il torneo, giunto alla XIX edizione, approda a Numana e nella bellissima Riviera del Conero per un ricco weekend calcistico in cui saranno coinvolte 78 squadre (19 in più della passata edizione), 64 maschili e 14 femminili, provenienti da 12 regioni, e con 14 formazioni marchigiane. In Riviera sono attesi più di 1.100 atleti che si contenderanno la vittoria nelle 197 partite previste nel calendario. Sport e turismo, con la Bcc Filottrano che quest’anno accoglierà i partecipanti in piena sinergia con la Federazione Marchigiana delle Bcc e con il patrocinio di Federcasse. Il percorso del torneo prevede, oltre al tabellone principale che terminerà con le finali domenica, anche il torneo del Sarto, competizione dedicata alle squadre che non hanno superato la fase a gironi. Vari i premi in palio, domani pomeriggio si giocherà anche la Partita dei Numeri 1 tra i Presidenti e i Direttori delle BCC che hanno squadre iscritte al torneo.