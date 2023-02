A Torun "Baro" migliora il personale e arriva quinto subito dopo i big

L’aveva confidato alla vigilia della partenza per la Polonia. "Punto sicuramente al personale. Sto molto bene" aveva chiosato lunedì Simone Barontini. Detto e fatto. Sulla pista polacca di Torun, quella dell’Euroindoor del 2021 dove il mezzofondista dorico non era riuscito a centrare la qualificazione alla finale, ieri ha centrato invece il personale indoor negli 800 metri fermando, quasi all’ora di cena, il cronometro in 1:47.42. Passo avanti quindi negli 800 metri per Barontini che termina al quinto posto una competizione di qualità e di livello internazionale. Per il 24enne delle Fiamme Azzurre, finalista nella scorsa estate agli Europei di Monaco, un progresso di nove centesimi sul personale indoor diventando il settimo italiano di sempre e di mezzo secondo abbondante rispetto all’esordio stagionale (1:48.09 a Manchester dove aveva conquistato la vittoria, la prima del nuovo anno nella sua specialità). Ieri, nell’ultimo giro, l’anconetano riesce a recuperare un paio di posizioni, combattendo a viso aperto con alcuni specialisti di primo piano: si impone lo svedese Andreas Kramer (1:46.37) sul keniano Collins Kipruto (1:46.82). Una competizione numerosa e di qualità, con ben undici atleti al via, con tanta battaglia all’inizio con il dorico che staziona nelle retrovie. Poi il ragazzo allenato da coach Fabrizio Dubbini recupera posizioni dando l’impressione di poter ambire alla fine anche alla quarta piazza e a un tempo migliore. Ma per ora va bene così.