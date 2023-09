"Abbiamo adrenalina e curiosità Vogliamo metterci alla prova"

Non vede l’ora di cominciare mister Marco Donadel: lo si percepisce dalle parole pronunciate in conferenza stampa.

Mister Donadel, quali sono le risposte che attende dalla squadra, al di là del risultato?

"E’ ovvio che abbiamo tutti delle aspettative: un allenatore dai suoi giocatori si aspetta delle risposte individuali sia dal punto di vista tecnico che fisico. Per noi è la prima partita vera, ma ha poco senso avere delle aspettative precise, perché siamo molto curiosi di scoprire se quello che facciamo in allenamento riusciremo a tradurlo anche in partita. Siamo tutti curiosi, al debutto è sempre così: potremo pensare di avere qualche problema ma giocare perfettamente, così com’è anche possibile il contrario. Quindi questa curiosità ci farà sicuramente tenere dritte le antenne".

Per lei sarà anche la prima volta dall’inizio da allenatore di una prima squadra: che effetto le fa?

"Ripeto, c’è tanta curiosità, ma anche adrenalina, unita a tanta felicità, perché l’anno scorso eravamo abituati a giocare partite importantissime da dentro o fuori ogni tre giorni, con una grande carica di tensione. Queste gara abbiamo provato a prepararla a ridosso dell’evento, ma in realtà ci stiamo allenando da quarantacinque giorni e non vediamo l’ora di scendere in campo: siamo molto felici di iniziare affrontando una squadra così forte e non lasceremo nulla al caso. Non ho pensato al fatto che sia la mia prima partita dall’inizio, ormai mi sento parte integrante di questa realtà: vivere il mercato e un ritiro così lungo è stata una nuova esperienza per me. Siamo animali da gara, tutti noi vogliamo dimostrare ciò che sappiamo fare".

Come sta la squadra dal punto di vista atletico?

"Bene, ma d’altronde ci stiamo adattando anche al manto erboso, facendo tanti allenamenti sia a Cingoli che qui: c’è qualche acciacco, ma stanno tutti bene. Chi è arrivato dopo fa allenamenti più intensi, è normale. Dutu ha un problema fisico, lieve, preferiamo non rischiarlo".

Soddisfatto del mercato condotto dalla società?

"Assolutamente sì, condivido in pieno la visione del club, che vuole essere solido. Tutti i dirigenti vogliono far vedere che l’Ancona fa le cose per bene: quando ci sono visione e organizzazione è tutto più facile: siamo stati fortunati ad avere un gruppo abbastanza numeroso in ritiro, non so quante altre squadre possano vantare la stessa cosa. Sono convinto che la rosa sia più forte di quella dell’anno scorso".

La presenza allo stadio di Tiong può fungere da ulteriore stimolo per fare una grande partita?

"Sicuramente sentiamo sempre la sua vicinanza, percepiamo il suo attaccamento. Siamo felici che sarà allo stadio, ma non credo che possa fungere da stimolo, i giocatori non vedono l’ora di scendere in campo. Saranno certamente felici di poterlo salutare, ma prima del match c’è l’adrenalina dell’evento che cancella il resto".

Gianmarco Minossi