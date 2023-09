"Abbiamo assorbito la sconfitta, il morale è alto"

In panchina, contro il Pineto, non ci sarà lo squalificato Donadel, ma il suo secondo, Jacopo Falanga, che avrà il compito di guidare l’Ancona secondo le indicazioni decise con lo staff tecnico. "La squadra ha assorbito benissimo la sconfitta con il Gubbio e s’è gettata subito nella settimana di lavoro, cercando di rimanere lucida e di analizzare la partita persa. Il morale è alto, i ragazzi sono stati positivi tutta la settimana, hanno lavorato e spinto, non ci sono state particolari situazioni da gestire, si sono fatti trovare subito disponibili a lavorare sui dettagli". Sugli acciaccati Falanga specifica: "L’ultimo allenamento lo utilizzeremo per valutare tutti questi singoli, Pellizzari e Dutu sono formalmente a disposizione, ma entrambi rientreranno in gruppo dopo la gara con il Pineto. Per Agyemang solo un affaticamento, al momento Perucchini ha il 50% di possibilità di giocare". per Falanga sarà il debutto da allenatore in panchina al posto di Donadel: "Farà un bell’effetto, come sabato scorso, quando la cornice di pubblico è stata molto stimolante ed emozionante". Ancona contro il Pineto che ha affrontato le stesse avversarie: "E’ solo una coincidenza, non ci ha dato particolari indicazioni, abbiamo visto le gare come le avremmo viste in ogni caso. Un avversario forte, un po’ la sorpresa del campionato, finora, costruita bene, che sa quello che vuole e che deve fare". Nessuna pressione sull’Ancona per questa partita, o meglio, sempre come spiega Falanga, "una pressione positiva, i ragazzi sentono l’importanza della gara, di giocare in casa, la possibilità di trasformare le emozioni in positività". Le assenze saranno opportunità per altri: "Il gruppo lavora tutto insieme, tutti spingono, tutti sono disponibili, dai più giovani ai più vecchi, c’è grande voglia di lavorare, migliorare e stare insieme, per creare unione e coesione". Qualche scelta terrà anche e inevitabilmente conto del prossimo match di Cesena, intanto l’Ancona troverà Volpicelli: "Sicuramente un giocatore forte e talentuoso". Intanto ieri la Lega Pro ha diffuso date e orari delle partite di campionato dalla sesta all’undicesima giornata, ma anche gli accoppiamenti e le date delle partite di Coppa. In Coppa si giocherà ancora Ancona-Pineto, tra il 3 e il 5 ottobre. In campionato l’Ancona torna a giocare in casa di domenica, ma sempre di pomeriggio o di sera, unica partita alle 14 quella di Olbia, che si disputerà domenica primo ottobre. Tutte di domenica, tranne l’infrasettimanale di giovedì 26 con l’Arezzo, le partite dell’Ancona nel prossimo mese.

g.p.