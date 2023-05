"Abbiamo fatto qualcosa che resterà negli annali"

La Vigor ci ha provato, ma il miracolo non è avvenuto. Rimane un pizzico di rammarico e tanto orgoglio: spinta dalla travolgente passione del suo pubblico, la squadra di Clementi ha messo in riga tante avversarie più accreditate giocandosi l’accesso diretto in Serie C fino alla fine.

"E’ difficile trovare le parole per definire i nostri tifosi – afferma l’esterno rossoblu Luca Bartolini -. Siamo rimasti senza parole nel veder sventolare tutte quelle bandiere rossoblu. Li ringraziamo di cuore, credo però che il miglior modo per dire grazie sia onorare il prossimo impegno. Ci aspetta una sfida difficile, ma vogliamo fare bella figura".

Tristezza ed orgoglio si mischiano in un vortice di emozioni che solo chi apprezza l’ambiente nel quale lavora può provare.

"E’ stata una stagione intensa, difficile ed al tempo stesso bellissima – continua Bartolini -. In ben 3 occasioni ho raggiunto la seconda posizione in questa categoria: a Fano e 2 volte a Matelica. Nessun campionato però può essere paragonato alla stagione con la Vigor. Non sapevamo cosa ci aspettava, tuttavia con il passare delle settimane abbiamo preso coraggio e consapevolezza nei nostri mezzi. Quando sono uscito dal campo di Montegiorgio qualche lacrima è scesa – continua Bartolini -. Non solo tristezza, in parte ero felice perché abbiamo fatto qualcosa di importante. Il pubblico lo ha capito, sa che giochiamo per la maglia, d’altra parte come si fa a non lasciarsi coinvolgere da un ambiente del genere? Sono uscito dal campo orgoglioso di me stesso e dei miei compagni".

A proposito di lacrime, anche Sabah Kerjota ha vissuto emozioni forti al termine del match contro il Montegiorgio, proprio sotto la curva rossoblu che nonostante la sconfitta ha reso omaggio alla squadra, allo staff tecnico ed ai dirigenti.

"Ero provato, una squadra come la nostra, con una tifoseria così, meritava di sognare ancora – afferma il talentuoso attaccante albanese -. Se durante la stagione avessimo avuto un pizzico di fortuna in più, oggi si potrebbe parlare di una storia diversa. Inutile rammaricarsi, andiamo avanti perché la stagione non è ancora finita. Vorrei ringraziare i tantissimi tifosi che ci hanno seguito sino a Montegiorgio, ci hanno sostenuto per tutti i 90 minuti facendoci sentire importanti – rimarca Kerjota -. Forse li abbiamo delusi, sicuramente non è andata come speravamo, ma domenica si torna in campo e proveremo a rifarci. Mi auguro che vengano in tanti allo stadio, per noi il supporto degli appassionati è fondamentale".

Nicolò Scocchera