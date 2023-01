"Abbiamo fatto tanto e raccolto troppo poco"

Gianluca Colavitto analizza la partita nel dopo match sapendo che la squadra ha giocato un’ottima prova, uscendo dal campo con un punto le sta strettissimo. "Siamo amareggiati – attacca nella sua disamina –, abbiamo prodotto tanto e raccolto il minimo, e ci dispiace. Abbiamo espresso un buon gioco, siamo arrivati in porta spesso, sicuramente avremmo meritato qualcosa in più. Ma questo è il calcio, il merito va alla Vis Pesaro che ci ha fatto male nell’unica occasione che ha creato. Ma in quell’occasione c’è una lettura sbagliata dell’arbitro, è fallo tutta la vita su De Santis, che era in anticipo sul pallone, 99 arbitri su 100 te lo fischiano, ci è capitato il centesimo. Ma concedere mezza situazione, in tutta la gara, e subire il gol dispiace, ci tenevamo a continuare la striscia di vittorie. Abbiamo continuato quella di risultati positivi. Ora dobbiamo subito mettere la testa su Montevarchi, consapevoli che le squadre che si devono salvare sono così".

Sulla prestazione di Melchiorri: "Con Federico, appena è arrivato, ho parlato in maniera sincera, ho visto il ragazzo voglioso di entrare in campo, sembra che stia con noi dal ritiro, per come s’è inserito nel gruppo. Sono contento della sua prestazione, anche lui avrebbe potuto segnare due o tre gol in questo esordio". Forse l’Ancona ha un po’ accusato il colpo dopo il gol della Vis Pesaro: "Ma le opportunità le abbiamo avute anche nel finale – replica Colavitto –, e sono contento anche del forcing quando ci siamo messi a quattro avanti, abbiamo fatto girare la palla come dovevamo, la forza di voler ribaltare la partita c’è stata, ed è un altro segnale positivo". E conclude su Spagnoli: "Se non si fosse infortunato sarebbe andato in doppia cifra nel girone di andata, lo stiamo aspettando, proseguiremo il campionato con una rosa di qualità".

g.p.