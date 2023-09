"Abbiamo subito troppo la rimonta"

Emanuele Gatto comincia l’analisi del match dal possibile fallo di mano sul suo tiro in porta nei primi minuti: "Sinceramente non ci ho fatto caso".

Ancona recuperata come a Chiavari e stavolta superata, ecco come la vede il capitano, che contro il Gubbio ha disputato una prova di sostanza, cercando di dare ordine alla manovra anche nella confusione dell’ultimo quarto d’ora: "E’ una cosa che ho riscontrato anch’io e sicuramente dovremo lavorarci, c’è sempre da lavorare, ma non me la sento di fare grosse critiche alla squadra per questa prestazione e questa sconfitta, non eravamo fenomeni dopo la partita di Chiavari, per la quale abbiamo ricevuto molti elogi, e non siamo scarsi dopo questa sconfitta, dobbiamo continuare a lavorare come facciamo sempre".

La sua analisi su ciò che è andato e ciò che non è andato per il verso giusto: "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, non abbiamo avuto occasioni chiarissime ma potevamo sfruttare meglio alcune circostanze, poi abbiamo avuto un buon inizio di ripresa fino al gol, poi dopo non so perché né per come, ma come a Chiavari abbiamo subito subito il loro gol e forse ci siamo un po’ sciolti, ma la voglia di riprendere la partita c’era sicuramente. Dobbiamo migliorare e lo faremo".

E’ un Gatto fiducioso, che difende la squadra e la prestazione, al di là del risultato.

Una sconfitta che non è figlia dell’inesperienza, come ribadisce: "Non parlerei di esperienza sennò ci soffermiamo sull’età della squadra e non mi sembra giusto, contro il Gubbio sono stati più bravi loro sugli episodi, a Chiavari recriminavamo perché potevamo vincerla, il calcio va così, la squadra va a semila in allenamento sono tranquillissimo e penso che faremo un grande campionato".

g.p.