"Abbiamo trovato un gruppo molto disponibile. Dobbiamo essere aggressivi dal primo minuto"

Alla vigilia di Fermana-Ancona è Marco Noviello, vice di Gianluca Colavitto, a prendere la parola nella conferenza stampa pre partita. C’è voglia di ritrovare quella continuità tanto reclamata nei giorni precedenti e dimostrare che la vittoria contro l’Arezzo non è stata il classico fuoco di paglia: "Abbiamo trovato un gruppo disponibile, abbiamo lavorato molto sulla testa dei ragazzi. Quello che chiediamo sono tanta umiltà e impegno. Non abbiamo ancora deciso se impiegheremo Peli dal primo minuti: è un giocatore importante, sarà sicuramente un’arma in più, decideremo il da farsi in base a quello che vedremo nella rifinitura".

E sul ritorno ad Ancona, il mister si esprime in maniera telegrafica, ma categorica, lasciando trasparire tutta la felicità: "Sapevamo che c’era questa possibilità, eravamo pronti all’evenienza che un giorno saremmo potuti tornare, per noi è stata una grossa soddisfazione". Per l’Ancona questa sera c’è un tabù da sfatare: nelle ultime due stagioni, contro la Fermana, sono infatti arrivate tre sconfitte su quattro. Tra l’altro fu proprio con la sconfitta del Recchioni che l’anno scorso cominciò il crollo verticale dei dorici, che inanellarono una serie di sconfitte culminate con l’esonero di Colavitto e il suo staff nel mese di aprile. Uno stimolo in più per tornare a casa con i tre punti, contro la formazione attualmente ultima in classifica e che ha cambiato anch’essa allenatore da poco, richiamando lo stesso che c’era l’anno scorso. "Negli ultimi anni a Fermo non abbiamo fatto dei buoni risultati. Incontriamo una squadra con un allenatore molto preparato, per loro ogni partita può essere quella della svolta. Andremo lì con umiltà e consapevolezza. Abbiamo molto rispetto per Protti e la sua squadra: ce l’andremo a giocare per continuare questa serie positiva. L’attenzione farà la differenza, dovremo cercare di sbagliare il meno possibile. Dovremo essere sempre aggressivi, per provare a mettere in difficoltà un avversario che giocherà il tutto per tutto".

Non poteva mancare, infine, un commento su questi primissimi giorni dal ritorno ad Ancona. Si dice sempre, in questi casi, che il tempo sembra essersi fermato e per Colavitto e il suo staff pare essere proprio così: "Abbiamo avuto dei bellissimi attestati di stima. Per noi è stato motivo di orgoglio, perché con i cittadini anconetani abbiamo creato dei bellissimi rapporti, al di là del calcio. Questo ci da una grossa carica per affrontare tutte le sfide che ci si pongono davanti". Un ulteriore stimolo per cercare di far felici quei tifosi biancorossi che, come anche in passato, sono pronti a invadere il Recchioni.

Gianmarco Minossi