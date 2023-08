Abbonamenti a prezzi scontati ad Ancona: approfitta ora!

Una serie di sconti speciali per tutti gli aficionados dell’Ancona. In occasione della grande festa per presentare la nuova squadra alla città, andata in scena ieri sera al Passetto (e di cui parliamo nelle pagine di cronaca), la società ha deciso di fare una bella sorpresa ai supporter biancorossi stabilendo una serie di sconti sugli abbonamenti per seguire la squadra nella nuova stagione che sta per iniziare.

Dalle ore 8 del mattino di ieri e fino alle ore 23 di oggi, gli abbonamenti potranno essere sottoscritti con lo stesso prezzo di lancio dello scorso mese.

Tornano infatti solo per 2 giorni le tariffe ridotte sia online che nei punti autorizzati Do It Yourself.

Insomma, un’occasione da non perdere per chi è pronto a sostenere la maglia biancorossa durante la lunga corsa della nuova stagione.