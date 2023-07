Academy Ancona, una General Contractor più solida per affrontare la B

Una General Cotractor più solida rispetto alla squadra che si è appena guadagnata sul campo, sudando qualcosa di più delle proverbiali sette camicie, la nuova serie B. Così dopo il gaucho Bruno Santiago annunciato nei giorni scorsi ("lo conosco bene per averlo allenato nel recente passato – garantisce coach Marcello Ghizzinardi – è uno tosto capace di dare concretezza e solidità su entrambe le parti del campo") l’Academy si è assicurata le prestazioni di Giulio Casagrande, ala 196 cm. classe 1993, l’ultima stagione a Fiorenzuola, trascorsi con formazioni del centro nord, Udine, Livorno, Cormons, Faenza.

"Caratteristiche molto simili a quelle di Max Ferraro (che la società ha inteso pubblicamente ringraziare per la professionalità e la serietà che hanno caratterizzato i suoi tre campionati in riva all’Esino), un giocatore con punti nelle mani che riesce ad aprire il campo, tatticamente, al di la di un aumentato tasso a livello tecnico non dovrebbe cambiare molto nel nostro gioco".

Cosa manca per completare un roster sicuramente competitivo che comprende Merletto, Marulli, Valentini, Varaschin e Filippini indiscussi protagonisti della passata stagione.

"Stiamo cercando un’ala piccola di peso con qualità tecniche e fisiche e un quarto lungo che possa dare una mano a Flippini, al momento l ‘unico vero 5’ di ruolo. Konteh? Per Yus (due anni fa a Crema col coach ndr) stiamo valutando quelle che potrebbero essere le migliori soluzioni, una realtà dove possa esprimersi con continuità e raggiungere la definitiva maturazione".

Gianni Angelucci