Acqua Team senigallia apre la stagione regolare con tanti successi. Nuoto paralimpico: Marinelli, Bronzini e Vernelli fanno incetta di medaglie

Michele Marinelli (foto) e gli altri ragazzi dell’Acqua Team Senigallia aprono la stagione regolare regionale con il botto.

Il calendario agonistico marchigiano del nuoto paralimpico ha avuto inizio a San Benedetto del Tronto alcuni giorni fa e le prime prove del Campionato regionale assoluto di nuoto della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali hanno visto come protagonisti i ragazzi della spiaggia di velluto. Tra gli atleti migliori spiccano Michele Marinelli, Lorenzo Bronzini e Lisa Vernelli che hanno difeso i colori della squadra senigalliese a suon di prestazioni convincenti, collezionando medaglie. Michele Marinelli ha fatto un figurone: nei 50 e 200 stile libero e nei 100 farfalla ha ottenuto tre ori. Lorenzo Bronzini nei 200 misti è arrivato primo, mentre nei 50 stile libero e nei 200 stile libero ha ottenuto due ottimi secondi posti.

Lisa Vernelli invece si è messa alla prova nella gara dei 200 stile libero e nei 50 rana. Da queste due gare sono arrivati ben due ori, mentre nei 400 stile libero un argento. Difficile pensare ad un esordio migliore, i prossimi appuntamenti sono in programma il 24 marzo a Civitanova Marche ed il 14 aprile a Porto Sant’Elpidio con le gare regionali. A marzo, invece, andrà in scena il Campionato italiano e le World Series Finp. Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà una stagione davvero ricca di soddisfazioni per Michele Marinelli e gli altri nuotatori di Senigallia.

Nicolò Scocchera