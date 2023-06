Addio Aniello, l'allenatore della Janus Fabriano passa al Chieti Basket

Dopo l’addio del direttore generale Paolo Fantini dopo 11 anni di successi con la Janus Fabriano, ecco un’altra pedina fondamentale che lascerà la società cartaia. Coach Daniele Aniello che ha chiuso la stagione con la finale playoff persa contro la Luiss (promossa poi in A2), vestirà con ogni probabilità la casacca del Chieti Basket. La formazione abruzzese appena retrocessa in B Nazionale sarà nella prossima stagione una delle avversarie della squadra biancoblù. L’allenatore cartaio ha vissuto tantissime stagioni con la Janus come responsabile del settore giovanile e con la storica promozione in serie B. Nella stagione appena conclusa da capo allenatore è stato uno degli artefici dell’ottimo campionato di Fabriano e, pur tra mille difficoltà, ha terminato la splendida avventura nella finale palyoff con un po’ di rimpianto solo dopo gara 5 contro la squadra capitolina. Per la Janus è stata una stagione esaltante e incredibile. Partita con soli 6 senior per fare un campionato tranquillo in un girone di ferro, la Ristopro dopo un inizio complicato è riuscita a trovare il bandolo della matassa, è risalita la china diventando la terza forza del campionato dopo Rieti e Faenza.

La squadra è cresciuta in modo esponenziale con i senior Stanic, Centanni, Verri, Petracca, Fall e capitan Papa che hanno disputato una stagione super, coadiuvati dagli junior Gulini, Azzano e Gianoli che in alcune gare sono stati fondamentali. Questi atleti non si sono scoraggiati superando in modo brillante tutte le avversità che hanno incontrato sulla loro strada soprattutto dopo l’infortunio di Verri (uno dei migliori fino a quel momento). Chiusa la prima fase da protagonista la formazione fabrianese il miracolo lo ha compiuto ai playoff superando senza troppi problemi la favorita Roseto approdando alla finale senza Petracca.

Contro la Luiss i cartai con la rosa molto corta hanno compiuto un capolavoro in trasferta (0-2) ma poi si sono dovuti arrendere alla panchina lunga e alla miglior freschezza degli avversari complice la stanchezza e scendendo sul parquet in sei contro i dieci della formazione romana. Per tutti i protagonisti è stata la migliore stagione della propria carriera. Sono andati tutti oltre le aspettative e sono riusciti a creare un ambiente super trovando da subito una grande sintonia. Le scelte fatte dalla società e dallo staff tecnico al momento della costruzione del roster si sono rivelate giuste creando l’incastro perfetto hanno dato ai propri tifosi tantissime soddisfazioni, dopo "l’annus horribilis" stagione 21-22 in A2 culminato con la retrocessione in B.

Angelo Campioni