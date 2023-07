Addio di Capitan Francesco Papa, "Grazie a tutti" ai tifosi di Fabriano

Era nell’aria ma ormai è ufficiale: Francesco Papa (ha accettato l’offerta di Faenza) non indosserà per la prossima stagione 202324 i colori biancoblu. Nell’anno 202021, nonostante il pubblico contingentato per le restrizioni Covid, Francesco e i suoi compagni hanno esaltato i tifosi a suon di successi, tanto da terminare i playoff con la tanto ricercata promozione in Serie A2. Nella stagione appena conclusa, un crescendo di emozioni che è difficile spiegare, la perfetta simbiosi tra pubblico, squadra e società, come forse non si era mai visto a Fabriano. Campionato in cui capitan Papa ha raggiunto e superato le 50 presenze in biancoblu toccando percentuali stratosferiche sopratutto nella fase playoff.

La società augura il meglio al suo ex capitano, sia in campo che fuori. Ecco l’addio di capitan Francesco Papa ai tifosi: "Fabriano, con voi ho passato due anni splendidi, il primo terminato con il più grande dei risultati, ma con una pecca enorme, quella di non avervi al palazzetto per gran parte della stagione. Il secondo, anche se terminato con una sconfitta, è stato uno di quegli anni che non potrò scordare mai. Sono stato il capitano di una squadra composta da uomini prima che da giocatori e siamo stati accompagnati da persone stupende. Piano piano si è creato un feeling fra noi e voi che ci ha portato a realizzare vere e proprie imprese". "Voi ci avete SEMPRE detto grazie – continua Francesco – ma noi, senza voi , tutto questo non lo avremmo fatto. Quindi mi sento in dovere di dirvelo io: GRAZIE, a tutti. Fabriano è sempre stata la mia prima scelta, l’ho sempre detto e ripetuto, non potevo e non volevo lasciare tutto questo, non era giusto. Ma è arrivata un’offerta che non potevo rifiutare, e non per il lato economico, ma per il mio futuro. Mi permette di vivere a casa e mi da la possibilità di iniziare a costruire qualcosa di importante per me a livello personale. Quindi con il cuore in mano vi ringrazio tutto quello che mi avete fatto provare e vi auguro tutto il bene del mondo".

Angelo Campioni