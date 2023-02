Adesso calma e sangue freddo: l’obiettivo è arrivare in alto

La sconfitta di Fermo brucia: logico che sia così per la battuta d’arresto dell’Ancona in un derby sentito come quello del Recchioni, giunta dopo otto risultati utili consecutivi. Il ko però non ridimensiona le ambizioni dell’Ancona né cambia i suoi obiettivi, che sono quelli di superare in classifica almeno l’Entella, prossimo ospite al Del Conero tra meno di due settimane. Perdere un derby fa male, ma la sconfitta di Fermo è frutto soprattutto di episodi, oltre che della buona prova della Fermana. Perché l’Ancona ha cominciato benissimo la partita al Recchioni, dettando le sue giocate e sfruttando le sue qualità. Prima, ma anche dopo il vantaggio della Fermana. Bello il primo gol della squadra di Protti, ma in precedenza l’Ancona avrebbe potuto passare in vantaggio con Simonetti, peraltro messo in moto da un rimpallo, dunque il primo episodio. Poi il rigore trasformato da Melchiorri, al quinto centro in quattro partite. E alla fine del primo tempo, dopo che un’azione travolgente dell’Ancona, con Prezioso a terra, aveva portato Martina a tu per tu con Borghetto, destro fuori di un nulla, ecco il fallo da rigore di Mezzoni sull’iniziativa di Maggio. Un rigore molto dubbio: il contatto con la gamba sinistra dell’attaccante canarino può anche esserci ma Maggio si lascia cadere in area, rivisto in televisione è davvero molto poco rigore, ma l’arbitro decreta generosamente la massima punizione per la Fermana e Fischnaller batte Perucchini: episodio decisivo. E poi c’è quello che decide l’andamento della ripresa, cioè il doppio giallo a Giandonato, che costringe la Fermana a ergere un fortino a difesa della porta e del risultato. L’Ancona, nonostante un tempo in superiorità numerica, su un campo stretto e un fondo pessimo come quello del Recchioni non riesce a trovare gli spazi e le giocate per provare almeno a pareggiare l’incontro. Un’Ancona forse poco lucida, ma che ci prova comunque sino in fondo, e che alla fine è costretta alla resa. Partita stregata e sconfitta episodica: c’è chi sostiene che dovesse arrivare, prima o poi, peccato sia giunta proprio contro la Fermana, in una giornata in cui i dorici avrebbero potuto accorciare sensibilmente sull’Entella, davanti ai cinquecento anconetani che li hanno seguiti al Recchioni. Da oggi l’Ancona riprenderà il suo cammino in vista dei prossimi due appuntamenti al Del Conero che la vedranno affrontare prima l’Olbia e poi l’Entella. In palio ci sono sei punti e dopo la sconfitta di Fermo l’Ancona non ha intenzione di regalarne agli avversari. La squadra riprenderà la preparazione oggi pomeriggio al Paolinelli in vista della partita di domenica prossima al Del Conero contro l’Olbia fissata per le ore 17.30.

g.p.