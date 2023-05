Adesso lo spareggio contro San Giovanni

Sarà spareggio per la salvezza tra San Giovanni in Marignano e Loreto. Ancora due partite per decretare chi resterà in B. La prima sfida di playout nella B maschile (girone E) si giocherà oggi a Loreto (al PalaSerenelli ore 17, ingresso gratuito), ritorno una settimana dopo in Romagna (ore 21) con eventuale golden set. E’ terminato invece il campionato per le altre ‘’anconetane’’. Osimo chiude sul podio, al terzo posto. Bel quinto posto anche per Castelferretti B maschile (girone E), 26^ giornata. Volley 79 Civitanova-San Giovanni in Marignano 3-0, Castelferretti-Castellana Grotte 3-0, Potentino-Macerata 3-2, Ancona-Modugno 2-3, Lube Civitanova-Montorio 3-0, Osimo-Molfetta 3-1, Loreto-Turi 2-3. Classifica: Turi 64; Molfetta 60; Osimo 59; Potentino 57; Castelferretti 48; Ancona 45; Macerata 43; Montorio 32; Modugno 31; San Giovanni in Marignano 27; Loreto 25; Volley 79 Civitanova 20; Lube 19; Castellana Grotte 16.