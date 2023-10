"Adesso servono i fatti, basta parole. Le colpe non solo di Senigagliesi"

A parlare in casa Osimana è solo il presidente Antonio Campanelli. Che - dopo le dimissioni di lunedì di mister Stefano Senigagliesi - conferma che l’allenatore della prima squadra è Sauro Aliberti (vice di Senigagliesi) "con Claudio (Labriola, ndr) che continua a fare il giocatore, ma affiancherà Aliberti nella conduzione tecnica". Insomma una collaborazione tra Aliberti e l’esperto difensore Labriola, classe 1983, per cercare di risollevare le sorti di un’Osimana che ha già 12 punti di ritardo dalla vetta dopo 7 giornate.

"Abbiamo deciso di dare una continuità e di responsabilizzare il gruppo squadra - continua Campanelli -. I programmi anche quando c’era Senigagliesi erano quelli di poter allenare un anno o al massimo due e poi avremmo affidato la squadra o ad Aliberti o a Labriola o comunque a un allenatore che fosse di casa". Dalle parti di via Olimpia si augurano che si inverta la rotta nei risultati. "In questo momento sembra che quello che facciamo sia tutto sbagliato. Quindi da ora in poi le parole devono essere poche e devono iniziare a venire i fatti. Con Stefano c’è amicizia, stima, sicuramente paga una situazione anche un po’ premeditata e sfortunata, ma Senigagliesi non è l’origine del male, non possiamo addossargli tutte le colpe. Perché c’è anche la responsabilità della società e dei giocatori. Sono loro che vanno in campo e i giocatori li prende la società. Come sempre però paga l’allenatore e questo ci dispiace. L’idea delle dimissioni gli era già venuta lunedì dopo la sconfitta col Montegranaro, ma avevamo concordato che saremmo arrivati dopo Tolentino. Anche se avesse vinto domenica però si sarebbe dimesso visto anche l’ambiente ostile. Tengo però a precisare una cosa: di lui sembra che si ricordino solo le sconfitte, i risultati in campionato che non sono stati quelli che avevamo in mente, ma siamo pure in semifinale di Coppa. E mi sembra che negli ultimi dieci anni non siamo mai andati oltre il primo turno". Molti dicono che la squadra sia troppo ‘anziana’. "Direi di no. Gli ‘anziani’ sono proprio quelli che sono andati meglio". Il digiuno di gol in campionato di Tittarelli, bomber della scorsa Eccellenza? "Forse non si è integrato ancora bene, ma anche lui deve fare qualcosa di più".