Aesse Senigallia: Sabato 26 Test Vigor - Prima Stagione in Prima Categoria

Partita la prima storica stagione del Senigallia Calcio in Prima Categoria. L’Aesse, come è decisamente più nota a Senigallia, fondata nel 1988, dopo oltre trent’anni trascorsi tra Terza e Seconda Categoria, nell’ultimo torneo è salita trionfalmente in Prima, con un team tutto locale in gran parte cresciuto nel settore giovanile, che negli ultimi anni ha dato grandi soddisfazioni. La società ha scelto di non cambiare la sua filosofia, rivelatasi vincente: riconfermati dal presidente Paolo Gasparini il direttore sportivo Massimiliano Frulla e l’allenatore Francesco De Gregorio, che al via della preparazione, giovedì, ha sottolineato: "puntiamo alla salvezza: il nostro obiettivo è stabilizzarci in una categoria per noi nuova. Lo scorso anno la rosa ha fatto davvero un ottimo lavoro, culminato nella promozione: il mio obiettivo è riuscire a proseguire su quel percorso".

Il Senigallia Calcio giocherà nel girone B e il direttore sportivo Frulla chiarisce subito che non sarà certo agevole: "ci sono diversi squadroni, costruiti dichiaratamente per il salto di categoria – evidenzia – Per noi affrontarli dovrà essere motivo di orgoglio e di stimolo. Sono convinto che il nostro team sia omogeneo, con un mix tra giovani e elementi di maggiore esperienza. La parola andrà al campo, ma sono fiducioso, ci faremo rispettare. L’obiettivo? Vorrei una salvezza più tranquilla possibile".

Ufficializzate le date delle amichevoli, che si alterneranno ai match della Coppa Marche di Prima Categoria. Di prestigio il primo test, al Bianchelli (dove verranno giocate, come in passato, anche le gare di campionato), sabato 26 agosto alle 18: vi sarà infatti un allenamento congiuntoamichevole con la Vigor Senigallia, militante in serie D, un derby tra le due principali società cittadine nonché quelle con il maggior numero di tesserati.

a.p.