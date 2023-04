"Affrontiamo una squadra unita e organizzata: test importante"

"Sarà un vantaggio fare una trasferta così vicina, perché logisticamente ti semplifica le cose. La presenza di tanti nostri tifosi ci inorgoglisce, sarà un elemento importante, ma non è che giocheremo in casa: sarà una partita come tutte le altre": Marco Donadel presenta così la sfida del Tubaldi, la prima fuori casa della sua gestione. E sarà una trasferta tutt’altro che banale, visto che c’è in palio il quinto posto che consentirebbe ai dorici di saltare un turno dei play-off: "Con i giocatori ci conosciamo da poco e c’è stato bisogno di un po’ per fissare certi princìpi: abbiamo svolto una seduta importante, con qualche carico di lavoro pesante, ma i ragazzi hanno reagito benissimo. Bisognerà giocare ancora meglio rispetto a domenica scorsa. Sarà un passo di avvicinamento significativo ai play-off e la partita potrà avere un impatto importante in vista della post season. Arrivare sesti o quinti ti dà molte più probabilità di giocare un’eventuale seconda partita in casa: noi guardiamo solo alla nostra crescita e incontrare una squadra molto unita e organizzata è un test importante. Il prossimo step è far vedere che noi siamo ancora più uniti". Il tecnico veneto non manca di spendere parole di elogio per il campionato condotto dalla Recanatese, che in caso di vittoria e di contemporanea sconfitta del Rimini, potrebbe addirittura raggiungere i play-off: "Bisogna fargli i complimenti per il campionato condotto: hanno tutto il diritto di festeggiare un’ottima annata e si giocano un obiettivo importante. E’ una squadra equilibrata, solida e concreta, perché ha giocatori talentuosi". Inevitabile che un orecchio dalla panchina vada a Pontedera, dove i toscani si giocano il quinto posto nello scontro diretto con il Gubbio. Un pareggio e una vittoria dorica con due gol di scarto potrebbero premiare i biancorossi, ma Donadel è focalizzato solo sulla sfida alla Recanatese: "Non deve interessarci la gara tra Pontedera e Gubbio, a quello penseremo una volta finita la partita. Noi dovremo fare la nostra parte e concentrarci sulle nostre cose: è ovvio che un orecchio all’altra gara lo butteremo, ma noi vogliamo vincere la nostra". Tra infortunati e diffidati, il tecnico si ritrova con due belle gatte da pelare in vista dei play-off: "Petrella sta bene, ma ha avuto questa botta che gli impedisce di rendere al cento per cento. Non vede l’ora di tornare ad allenarsi, ma ha questo dolore che non gli consente di farlo. L’idea è quella di arrivare ai play-off con tutti i giocatori a disposizione: preservare i diffidati? Ci sto pensando da martedì, non è semplice decidere". Infine, un bilancio su queste prime due settimane anconetane: "Ho ricevuto un affetto incredibile, sto dando tutto me stesso per cercare di ripagare la fiducia che ho avuto. Ad Ancona ho respirato un’aria positiva, i tifosi stanno al nostro fianco e la squadra è unita, con la società che mi sta dando grande supporto".

Gianmarco Minossi